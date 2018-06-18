Территорию "Волгоград-Арены" и фан-зоны обработали средством от мошки перед матчем ЧМ

В понедельник вечером в Волгограде пройдет первый матч чемпионата мира между сборными Англии и Туниса

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Территорию "Волгоград- Арены" и Фестиваля болельщиков в Волгограде обработали специальным средством в связи с появлением большого количества мошки. Об этом ТАСС заявил представитель городской администрации.

В понедельник в Волгограде пройдет первый матч чемпионата мира между сборными Англии и Туниса. Начало в 21:00 мск. Многие гости города, не бывавшие в Волгограде ранее, высказывали жалобы на большое количество мошки.

"Для Волгограда наличие мошки - традиционное явление в июне, обусловленное климатом, в этом году количество насекомых благодаря обработке поддерживается на низком уровне, - заявил собеседник агентства. - Локально из-за погодных условий количество мошки может превышать комфортный уровень. Для создания защитного барьера накануне матчей территорию возле стадиона, площадку фан-зоны и другие объекты массового скопления болельщиков подвергают обработке репеллентом, используемый препарат безопасен для человека и животных. Незначительное присутствие летающих насекомых не повлияет на проведение запланированных в городе мероприятий, также болельщикам разрешено проносить на территорию фан-зоны спрей от комаров и мошек".

Также в Волгограде пройдут еще три матча групповой стадии - Нигерия - Исландии (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня), Польша - Япония (28 июня).