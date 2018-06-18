Прибывшие на матч болельщики стараются до начала игры попробовать местные продукты

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной Бельгии и команды Панамы, которая дебютирует на чемпионатах мира, начали прибывать в район сочинского стадиона "Фишт" за несколько часов до игры группы G. Болельщики обеих сборных в преддверии матча переживают за судьбу команд, но при этом ждут от них только победы. Солнечная погода в Сочи ближе к вечеру сменилась облачностью и ветром. В течение дня метеорологи прогнозируют на курорте кратковременный дождь, местами возможна гроза и усиление ветра до 15 м/с. Однако сильному ветру болельщики только рады: их флаги и шарфы красиво развиваются на ветру, поэтому фотографии с туристами получаются более эффектными.

Панамские болельщики знаю всё о работе судей на #WorldCup Даже систему VAR не забыли! pic.twitter.com/cxKtISP81i — Alexandr B (@tassovets2_0) June 18, 2018

Пока бельгийцы стоят в очереди за пивом, а панамцы ждут, когда им смогут нарисовать аквагрим на лицах, большое количество фанатов собирается вокруг статуи волка Забиваки - талисмана чемпионата мира в России. Панамские болельщики наряжали фигурку волка в шарфы и национальные флаги. Сфотографироваться с ним подходят и бельгийские болельщики. Волонтеры, которые работают в районе стадиона, призывают каждого встречного "дать пятёру волонтеру", а также кричат в мегафон We are the сhampions ("Мы - чемпионы"), а болельщики из Бельгии отвечают им - Belgium are the champions ("Бельгия - чемпион"). Впервые на ЧМ Для панамской сборной предстоящая игра станет первой на чемпионатах мира по футболу, волнуются перед матчем не только футболисты, но и болельщики. "Это наше первое выступление на чемпионатах мира и, конечно, нам хочется выиграть. Мы будем сражаться до конца, не ждите от нас слабины. Я безумно горжусь своей страной и этим достижением", - сказала ТАСС болельщица из Панамы Кристи Эскаланте. Когда со стадиона доносится национальный гимн Панамы, Кристи вместе с подругой Ямалькой Ават начинают ему подпевать, а затем отправляются прогуляться до матча по Олимпийскому парку, который расположен вблизи стадиона "Фишт". Гордость за свою родину испытывают и бельгийцы. "У нас сейчас очень хорошая команда. Хотя она всегда показывала отличные результаты, иначе я бы не болел за нее более 30 лет. Это уже пятый чемпионат мира, на который я приезжаю", - поделился болельщик из бельгийского Брюгге Филипп. Самый счастливый день День матча выпал на день рождения бельгийского болельщика Ксавье Жевана: "Для меня сегодня двойной праздник. Сборная Бельгии победит, и мы будем праздновать вдвое сильнее". Он приехал в Сочи вместе с компанией из двух друзей, один из которых уехал в Бельгию из России будучи ребенком. "Я родился в России, мама вышла замуж за бельгийца и увезла меня туда, когда мне было 6 лет. Как только стало известно, что чемпионат мира пройдет в России, я пообещал себе, что вернусь сюда, так что сразу купил билеты на матчи", - сказал болельщик Тимур Пазюк.

#WorldCup - большой праздник для детей! Паренёк в форме краснодарской "Кубани" радует гостей "Фишта" перед матчем #BELPAN pic.twitter.com/x4FymdKhL5 — Alexandr B (@tassovets2_0) June 18, 2018