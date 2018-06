Прибывшие на матч болельщики стараются до начала игры попробовать местные продукты

Пока бельгийцы стоят в очереди за пивом, а панамцы ждут, когда им смогут нарисовать аквагрим на лицах, большое количество фанатов собирается вокруг статуи волка Забиваки - талисмана чемпионата мира в России. Панамские болельщики наряжали фигурку волка в шарфы и национальные флаги. Сфотографироваться с ним подходят и бельгийские болельщики.

Волонтеры, которые работают в районе стадиона, призывают каждого встречного "дать пятёру волонтеру", а также кричат в мегафон We are the сhampions ("Мы - чемпионы"), а болельщики из Бельгии отвечают им - Belgium are the champions ("Бельгия - чемпион").

Впервые на ЧМ

Для панамской сборной предстоящая игра станет первой на чемпионатах мира по футболу, волнуются перед матчем не только футболисты, но и болельщики. "Это наше первое выступление на чемпионатах мира и, конечно, нам хочется выиграть. Мы будем сражаться до конца, не ждите от нас слабины. Я безумно горжусь своей страной и этим достижением", - сказала ТАСС болельщица из Панамы Кристи Эскаланте.

Когда со стадиона доносится национальный гимн Панамы, Кристи вместе с подругой Ямалькой Ават начинают ему подпевать, а затем отправляются прогуляться до матча по Олимпийскому парку, который расположен вблизи стадиона "Фишт".

Гордость за свою родину испытывают и бельгийцы. "У нас сейчас очень хорошая команда. Хотя она всегда показывала отличные результаты, иначе я бы не болел за нее более 30 лет. Это уже пятый чемпионат мира, на который я приезжаю", - поделился болельщик из бельгийского Брюгге Филипп.

Самый счастливый день

День матча выпал на день рождения бельгийского болельщика Ксавье Жевана: "Для меня сегодня двойной праздник. Сборная Бельгии победит, и мы будем праздновать вдвое сильнее". Он приехал в Сочи вместе с компанией из двух друзей, один из которых уехал в Бельгию из России будучи ребенком.

"Я родился в России, мама вышла замуж за бельгийца и увезла меня туда, когда мне было 6 лет. Как только стало известно, что чемпионат мира пройдет в России, я пообещал себе, что вернусь сюда, так что сразу купил билеты на матчи", - сказал болельщик Тимур Пазюк.