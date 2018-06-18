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18 июня, 17:58
Иностранные болельщики в Сочи пробуют чурчхелу и освежаются в Черном море
© Владимир Чубаров
© Владимир Чубаров
© Владимир Чубаров
© Владимир Чубаров
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Прибывшие на матч болельщики стараются до начала игры попробовать местные продукты

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной Бельгии и команды Панамы, которая дебютирует на чемпионатах мира, начали прибывать в район сочинского стадиона "Фишт" за несколько часов до игры группы G. Болельщики обеих сборных в преддверии матча переживают за судьбу команд, но при этом ждут от них только победы.

Солнечная погода в Сочи ближе к вечеру сменилась облачностью и ветром. В течение дня метеорологи прогнозируют на курорте кратковременный дождь, местами возможна гроза и усиление ветра до 15 м/с. Однако сильному ветру болельщики только рады: их флаги и шарфы красиво развиваются на ветру, поэтому фотографии с туристами получаются более эффектными.

Пока бельгийцы стоят в очереди за пивом, а панамцы ждут, когда им смогут нарисовать аквагрим на лицах, большое количество фанатов собирается вокруг статуи волка Забиваки - талисмана чемпионата мира в России. Панамские болельщики наряжали фигурку волка в шарфы и национальные флаги. Сфотографироваться с ним подходят и бельгийские болельщики.

Волонтеры, которые работают в районе стадиона, призывают каждого встречного "дать пятёру волонтеру", а также кричат в мегафон We are the сhampions ("Мы - чемпионы"), а болельщики из Бельгии отвечают им - Belgium are the champions ("Бельгия - чемпион").

Впервые на ЧМ

Для панамской сборной предстоящая игра станет первой на чемпионатах мира по футболу, волнуются перед матчем не только футболисты, но и болельщики. "Это наше первое выступление на чемпионатах мира и, конечно, нам хочется выиграть. Мы будем сражаться до конца, не ждите от нас слабины. Я безумно горжусь своей страной и этим достижением", - сказала ТАСС болельщица из Панамы Кристи Эскаланте.

Когда со стадиона доносится национальный гимн Панамы, Кристи вместе с подругой Ямалькой Ават начинают ему подпевать, а затем отправляются прогуляться до матча по Олимпийскому парку, который расположен вблизи стадиона "Фишт".

Гордость за свою родину испытывают и бельгийцы. "У нас сейчас очень хорошая команда. Хотя она всегда показывала отличные результаты, иначе я бы не болел за нее более 30 лет. Это уже пятый чемпионат мира, на который я приезжаю", - поделился болельщик из бельгийского Брюгге Филипп.

Самый счастливый день

День матча выпал на день рождения бельгийского болельщика Ксавье Жевана: "Для меня сегодня двойной праздник. Сборная Бельгии победит, и мы будем праздновать вдвое сильнее". Он приехал в Сочи вместе с компанией из двух друзей, один из которых уехал в Бельгию из России будучи ребенком.

"Я родился в России, мама вышла замуж за бельгийца и увезла меня туда, когда мне было 6 лет. Как только стало известно, что чемпионат мира пройдет в России, я пообещал себе, что вернусь сюда, так что сразу купил билеты на матчи", - сказал болельщик Тимур Пазюк.

Как рассказал третий приятель из компании Ксавье и Тимура - Кристофер Гийом - сегодняшняя игра будет непростой, но сборная Бельгии точно должна выиграть. "Будет тяжело, потому что от команды Панамы можно ждать разных сюрпризов, однако победа будет за нами - со счетом 3:0", - заключил Гийом.

Панамцы тоже надеются на победу, правда, предсказывают своей сборной более скромный результат. "Если будет 1:0, то этот день будет для меня самым счастливым", - сказал житель Панамы Доналдо.

Помимо футбола

Прибывшие на матч болельщики стараются до начала игры попробовать местные продукты. Так, братья Дэвид и Алекс Авак из Сан-Франциско зашли на казачий рынок и приобрели там фрукты, а также национальный кавказский десерт из орехов в гранатовом или виноградном соке - чурчхелу.

"Мы первый раз здесь, до этого в Сочи ни разу не были. Мы голодны, поэтому в поисках фруктов зашли сюда. Думаем купить здесь клубники, персики и черешню. Нам также дали попробовать чурчхелу, она нам понравилась, на вкус это было сладко и натурально, ее думаем взять тоже", - сказал Дэвид.

Болельщики бельгийской сборной, в свою очередь, не упустили возможность побывать на пляже и покататься на аттракционах в Олимпийском парке Сочи.

"Здорово, что наша команда играет в этом городе, потому что здесь есть море и мы перед матчем смогли неплохо освежиться, чтобы потом попотеть вместе с игроками нашей команды", - сказал болельщик из Антверпена Эдриен.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Сочи уже состоялась игра Португалия - Испания (15 июня, 3:3), также здесь пройдут матчи Бельгия - Панама (18 июня), Германия - Швеция (23 июня), Австралия - Перу (26 июня), по одной встрече 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля).

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