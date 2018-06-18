Тренер: сборная Колумбии на ЧМ в России надеется выступить лучше, чем на ЧМ-2014

Главный тренер колумбийцев Хосе Пекерман доволен глубиной состава своей команды

Встреча между сборными Японии и Колумбии состоится во вторник в Саранске. На чемпионате мира 2014 года в Бразилии колумбийцы в четвертьфинале уступили хозяевам чемпионата со счетом 1:2.

САРАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Колумбии по футболу рассчитывает на более успешное выступление на чемпионате мира 2018 года, чем четыре года назад на турнире в Бразилии. Об этом на пресс-конференции перед стартовым матчем на турнире заявил главный тренер колумбийской сборной Хосе Пекерман.

"Надеемся показать лучший результат, чем на чемпионате мира в Бразилии, - сказал тренер. - Я рад, что мы во второй раз подряд оказались на чемпионате мира. У нас сейчас более молодая команда, чем была в Бразилии, мы идем правильным путем, у нас идеальное сочетание опыта и молодости. Опытные игроки помогают мне создать команду".

Главный тренер доволен глубиной состава своей команды. "Мы можем варьировать состав команды. Чемпионат мира проходит в конце сезона, и футболисты достаточно устали, бывает, что некоторых игроков что-то беспокоит. Но мы постепенно нашли свой ритм, думаю, что все игроки немного восстановились, все идет по плану", - считает Пекерман.

На чемпионате мира сборная Колумбии сыграет в группе Н с командами Японии, Польши (24 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара). "У нас такая группа, в которой нет фаворита. Мы должны будем показать свои лучшие качества в каждой игре", - заключил тренер.

Чемпионат мира завершится 15 июля.