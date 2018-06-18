Азар и Витсель вошли в стартовый состав сборной Бельгии на матч ЧМ-2018 с командой Панамы

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Эден Азар и бывший игрок петербургского "Зенита" Аксель Витсель вошли в стартовый состав сборной Бельгии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Панамы. Об этом сообщает пресс-служба бельгийской национальной команды.
Полностью состав сборной Бельгии выглядит следующим образом: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Дедрик Бойата, Ян Вертонген, Тома Мёнье, Кевин Де Брёйне, Аксель Витсель, Янник Феррейра Карраско, Дрис Мертенс, Ромелу Лукаку, Эден Азар.
Стартовый состав объявила и команда Панамы в своем Twitter: Хайме Пенедо, Микаэль Мурильо, Фидель Эскобар, Роман Торрес, Эрик Дэвис, Габриэль Гомес, Анибаль Годой, Армандо Купер, Хосе Луис Родригес, Эдгар Барсенас, Блас Перес.
Матч группы G начнется в 18:00 мск на стадионе "Фишт" (Сочи).