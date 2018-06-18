Азар и Витсель вошли в стартовый состав сборной Бельгии на матч ЧМ-2018 с командой Панамы

Также стал известен состав сборной Панамы

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Эден Азар и бывший игрок петербургского "Зенита" Аксель Витсель вошли в стартовый состав сборной Бельгии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Панамы. Об этом сообщает пресс-служба бельгийской национальной команды.