Посол Туниса назвал безупречной организацию ЧМ-2018 в России

Али Шихи отметил, что тунисские болельщики довольны тем, как их принимают в России

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /Корр. ТАСС Николай Сытарь/. Посол Тунисской Республики в РФ Мухаммед Али Шихи назвал организацию чемпионата мира в России безупречной, все болельщики получили гостеприимный прием. Об этом он в понедельник сообщил ТАСС.

Мухаммед Али Шихи прилетел в Волгоград, чтобы посмотреть матч группового этапа чемпионата мира по футболу между Тунисом и Англией.

"Все тунисцы, приехавшие сюда, впечатлены организацией чемпионата мира по футболу в России. Это безупречная организация, и тунисцы отмечают, что абсолютно все, кто приезжает на чемпионат, получают гостеприимный прием. Я в постоянном контакте с тунисскими фанатами - все они очень довольны", - сказал Шихи.

Матч между сборными Англии и Туниса пройдет в Волгограде в понедельник, начало в 21:00 мск.