ФИФА открыла дело в отношении мексиканской федерации из-за поведения фанатов на матче ЧМ

Отмечается, что мексиканские болельщики выкрикивали "гомофобные кричалки" на матче с немцами, который прошел в воскресенье в Москве

ТАСС, 18 июня. Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Мексики из-за поведения болельщиков команды на матче чемпионата мира против сборной Германии. Об этом сообщает агентство Reuters. В воскресенье сборная Мексики со счетом 1:0 обыграла сборную Германии, которая является действующим чемпионом мира, в матче первого тура группового этапа и с тремя очками возглавила группу F. Мексиканцы впервые обыграли немцев на чемпионатах мира.