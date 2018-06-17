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18 июня, 17:12
ФИФА открыла дело в отношении мексиканской федерации из-за поведения фанатов на матче ЧМ
Болельщики сборной Мексики
© Михаил Метцель/ТАСС
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Отмечается, что мексиканские болельщики выкрикивали "гомофобные кричалки" на матче с немцами, который прошел в воскресенье в Москве

ТАСС, 18 июня. Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Мексики из-за поведения болельщиков команды на матче чемпионата мира против сборной Германии. Об этом сообщает агентство Reuters.

В воскресенье сборная Мексики со счетом 1:0 обыграла сборную Германии, которая является действующим чемпионом мира, в матче первого тура группового этапа и с тремя очками возглавила группу F. Мексиканцы впервые обыграли немцев на чемпионатах мира.

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Отмечается, что мексиканские болельщики выкрикивали кричалки гомофобного содержания при вводе мяча в игру немецким вратарем Мануэлем Нойером.

ФИФА не первый раз обвиняет мексиканских фанатов в проявлении гомофобии. Мексиканские фанаты часто во время футбольных матчей, пытаясь оказать давление на вратаря соперника, начинают скандировать слово "puta" (в Мексике это слово используется в оскорбительном контексте по отношению к представителям сексуальных меньшинств). ФИФА обращалась в мексиканскую федерацию по поводу поведения болельщиков во время Кубка конфедераций 2017 года в России. Та, в свою очередь, призывала болельщиков не использовать данную кричалку.

Тем не менее мексиканские фанаты продолжали подобным образом вести себя на стадионе. В прошлом году ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Мексики за кричалки гомофобного содержания, которые использовались болельщиками на матчах против сборной Сальвадора в ноябре 2015 года (3:0) и против команды Канады в марте 2016 года (3:0). Позднее Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию федерации на данное решение ФИФА и аннулировал штраф, заменив его на предупреждение.

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