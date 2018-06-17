Футболист сборной Швеции Гранквист признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 с южнокорейцами

В понедельник в матче группы F шведы с минимальным счетом победили южнокорейцев - 1:0, Гранквист стал автором гола

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

В понедельник в матче группы F шведы с минимальным счетом победили южнокорейцев - 1:0. Гранквист стал автором гола, реализовав 11-метровый удар на 65-й минуте. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

В следующем матче шведы 23 июня сыграют с командой Германии в Сочи, в тот же день сборная Южной Кореи встретится с мексиканцами в Ростове-на-Дону.

33-летний Гранквист является футболистом российского футбольного клуба "Краснодар", однако 30 июня у него истекает контракт. Уже было объявлено, что после чемпионата мира защитник присоединится к шведскому "Хельсингборгу".