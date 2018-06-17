Тренер: специального плана по противодействию Левандовскому у сборной Сенегала нет

Сборная Сенегала сыграет с польской командой 19 июня на московском стадионе "Спартак"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Сенегала не имеют конкретного плана по противодействию нападающему польской команды Роберту Левандовскому в первом матче на групповом этапе чемпионата мира. Об этом на пресс- конференции сообщил главный тренер команды Алью Сиссе.

Сборная Сенегала сыграет с польской командой 19 июня на московском стадионе "Спартак".

"Конечно, мы знаем силу Левандовского и его класс, но сборная - это командная работа. Польша как раз пример такой работы. У нас нет конкретного плана против Левандовского, но есть командный план, как в целом сыграть против польской сборной. Мы не будем играть против одного конкретного игрока, мы будем противодействовать всей команде Польши", - сказал Сиссе.

Левандовский является лучшим бомбардиром в истории сборной Польши, на его счету 55 голов в 95 матчах за национальную сборную.

Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.