Главным арбитром встречи группы B, которая состоится 20 июня на московском стадионе "Лужники", будет Марк Гейгер

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карасев назначен резервным арбитром на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными Португалии и Марокко. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Главным арбитром встречи группы B, которая состоится 20 июня на московском стадионе "Лужники", будет Марк Гейгер, ассистентами - Джо Флетчер и Фрэнк Андерсон (все - США). Резервным ассистентом назначен еще один россиянин Антон Аверьянов. Для Карасева и Аверьянова это назначение стало вторым на турнире, на матче первого тура группы B между командами Марокко и Ирана они также были резервными арбитрами.

На встречу группы A Уругвай - Саудовская Аравия (Ростов-на-Дону, 20 июня) назначены главный арбитр Клеман Тюрпен, ассистенты Николя Дано, Сириль Грингор (все - Франция), резервный судья Джон Питти, резервный ассистент Габриэль Виктория (оба - Панама). Матч группы B Иран - Испания (Казань, 20 июня) обслужат главный арбитр Андрес Кунья, ассистенты Маурисио Эспиноса, Николас Таран (все - Уругвай), резервный судья Хулио Баскуньян, резервный ассистент Кристиан Шиманн (оба - Чили).