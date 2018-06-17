Игрок: футболисты хотят своей игрой на ЧМ-2018 порадовать сенегальский народ

Первый матч сборная Сенегала проведет 19 июня против команды Польши на стадионе "Спартак" в Москве

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Сенегала по футболу хочет сыграть в первом матче чемпионата мира против поляков так, чтобы сенегальский народ испытывал радость и гордость за команду. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил капитан команды Шейху Куяте.

Первый матч сборная Сенегала проведет 19 июня против команды Польши на стадионе "Спартак" в Москве.

"Выступать на чемпионате мира - это, конечно, мечта детства, - рассказал Куяте. - Мы хорошо подготовлены к играм и тренировались как сумасшедшие эти три недели. Наш тренер заставлял нас работать очень усердно. Мы полностью готовы к матчу против поляков".

"Мы очень рады оказаться тут, и завтра хотим своим результатом, своей игрой пробудить в сенегальцах ту же радость и гордость за нас", - добавил игрок.

Сборная Сенегала во второй раз в истории примет участие в финальной части чемпионата мира. В 2002 году африканская команда сенсационно победила в действующих чемпионов мира французов в первом матче (1:0). Сенегальцы в итоге вышли из группы. На стадии 1/8 финала сборная Сенегала победила шведов в 1/8 финала, но в дополнительное время четвертьфинала проиграла команде Турции (0:1).

На чемпионате мира в России сборная Сенегала сыграет в группе Н с командами Польши (19 июня), Японии (24 июня) и Колумбии (28 июня).