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18 июня, 16:54
Сборная Швеции обыграла команду Южной Кореи в матче группового этапа ЧМ-2018
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
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Встреча завершилась со счетом 1:0

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Швеции по футболу одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Забитым мячом на 65-й минуте с пенальти отметился Андреас Гранквист, выступающий за российский клуб "Краснодар". 11-метровый удар был назначен после использования системы видеопомощи арбитрам.

Сборные Швеции и Южной Кореи провели пятую очную встречу. На счету шведских футболистов три победы, еще два раза соперники завершали матчи вничью.

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Шведы прервали безвыигрышную серию на старте чемпионатов мира. Команда Швеции не выигрывала в стартовом матче на чемпионатах мира с 1958 года, когда на домашнем турнире разгромила мексиканцев со счетом 3:0. До встречи в Нижнем Новгороде шведские футболисты дважды начинали мировое первенство с поражений и пять раз - с ничьих.

Безвыигрышная серия сборной Южной Кореи на чемпионатах мира достигла семи матчей. В последний раз азиатская команда выигрывала в 2010 году на турнире в ЮАР, соперником была команда Греции (2:0). После этого южнокорейцы потерпели пять поражений и дважды сыграли вничью.

В турнирной таблице группы F сборная Швеции делит первое место с командой Мексики, в воскресенье оказавшейся сильнее сборной Германии - 1:0. В следующем туре сборная Швеции 23 июня в Сочи сыграет с командой Германии, южнокорейцы встретятся с мексиканцами в тот же день в Ростове-на-Дону.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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