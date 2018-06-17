Сборная Швеции обыграла команду Южной Кореи в матче группового этапа ЧМ-2018

Встреча завершилась со счетом 1:0

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Швеции по футболу одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Забитым мячом на 65-й минуте с пенальти отметился Андреас Гранквист, выступающий за российский клуб "Краснодар". 11-метровый удар был назначен после использования системы видеопомощи арбитрам.

Сборные Швеции и Южной Кореи провели пятую очную встречу. На счету шведских футболистов три победы, еще два раза соперники завершали матчи вничью.