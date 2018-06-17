Сборная Швеции обыграла команду Южной Кореи в матче группового этапа ЧМ-2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Швеции по футболу одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
Забитым мячом на 65-й минуте с пенальти отметился Андреас Гранквист, выступающий за российский клуб "Краснодар". 11-метровый удар был назначен после использования системы видеопомощи арбитрам.
Сборные Швеции и Южной Кореи провели пятую очную встречу. На счету шведских футболистов три победы, еще два раза соперники завершали матчи вничью.
Шведы прервали безвыигрышную серию на старте чемпионатов мира. Команда Швеции не выигрывала в стартовом матче на чемпионатах мира с 1958 года, когда на домашнем турнире разгромила мексиканцев со счетом 3:0. До встречи в Нижнем Новгороде шведские футболисты дважды начинали мировое первенство с поражений и пять раз - с ничьих.
Безвыигрышная серия сборной Южной Кореи на чемпионатах мира достигла семи матчей. В последний раз азиатская команда выигрывала в 2010 году на турнире в ЮАР, соперником была команда Греции (2:0). После этого южнокорейцы потерпели пять поражений и дважды сыграли вничью.
В турнирной таблице группы F сборная Швеции делит первое место с командой Мексики, в воскресенье оказавшейся сильнее сборной Германии - 1:0. В следующем туре сборная Швеции 23 июня в Сочи сыграет с командой Германии, южнокорейцы встретятся с мексиканцами в тот же день в Ростове-на-Дону.