Большинство застрявших в Калининграде нигерийских болельщиков вылетели в Москву

Еще около 20 человек улетят 19 июня, сообщили в правительстве региона

КАЛИНИНГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Большинство нигерийских болельщиков чемпионата мира по футболу, которые не смогли выехать из Калининграда в Москву на бесплатном поезде, отправлены в понедельник в столицу самолетом, порядка 20 человек улетят во вторник, сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Инцидент произошел из-за того, что у болельщиков не были должным образом оформлены визы для въезда на территорию Евросоюза. Как ранее сообщил журналистам министр культуры и туризма области Андрей Ермак, с проблемой столкнулись около 80 человек. Региональные власти обеспечили болельщиков гостиницами, отметил он.

"Большая часть нигерийцев улетели в столицу 18 июня. Порядка 20 человек уже имеют авиабилеты на 19 июня", - сообщили в пресс-службе.

Калининградская область не имеет общих границ с основной территорией России, для проезда в регион россияне оформляют упрощенный транзитный документ, а иностранным гражданам необходимо оформить визу через территорию стран ЕС. Для предупреждения подобной ситуации в консульства стран, чьи граждане прибывают на матчи чемпионата мира по футболу в Калининграде, дополнительно будет направлена информация о правилах проезда в бесплатных поездах, отметили в областном правительстве.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Калининграде 16 июня прошел матч между сборными Хорватии и Нигерии, город ждет поединки Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня). По прогнозам региональных властей, в область в период чемпионата приедет до 130 тыс. гостей, в том числе 70 тыс. иностранцев. Значительная часть путешествующих на собственном транспорте - со стороны Польши.