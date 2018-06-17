Алдонин: потеря очков фаворитами ЧМ в первом туре объясняется хорошей игрой соперников

В стартовых матчах на чемпионате мира в России сборная Аргентины сыграла вничью с командой Исландии (1:1), а бразильцы с таким же счетом завершили матч со швейцарцами

В стартовых матчах на чемпионате мира в России сборная Аргентины сыграла вничью с командой Исландии (1:1), а бразильцы с таким же счетом завершили матч со швейцарцами. Действующий чемпион мира, сборная Германии, уступила команде Мексики со счетом 0:1.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Причиной отсутствия побед у сборных Германии, Аргентины и Бразилии в матчах первого тура группового этапа чемпионата мира является хорошая игра соперников. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА и бывший футболист сборной России Евгений Алдонин.

"Тот факт, что сборные Германии, Бразилии и Аргентины не сумели добиться побед в стартовых матчах чемпионата мира, объясняется хорошей организованной игрой их соперников, - считает Алдонин. - Они проявили бойцовские качества против лидеров и фаворитов чемпионата. Во всех матчах чемпионата мира наблюдается высокая конкуренция и очень плотная борьба. Только одна игра прошла без борьбы - матч сборных России и Саудовской Аравии. Можно говорить о высоком среднем уровне команд, слабых нет".

"Сборная Исландии - далеко не слабая команда, что доказывает на протяжении последних лет, спросите у англичан. На чемпионате Европы они дошли до 1/4 финала и с первого места вышли на чемпионат мира из непростой отборочной группы. У них выросло хорошее поколение футболистов, которые демонстрируют хороший результат", - добавил эксперт.

По мнению Алдонина, сборную Германии в матче с командой Мексики могла расслабить победа в полуфинале Кубка конфедерации 2017 года со счетом 4:1. "Аргентинцы сыграли не очень выразительно. Бразильцы немного расслабились, но с середины второго тайма включились на максимум, не повезло - не забили. По игре они создали много моментов в концовке, но подвела реализация и спешка в завершающей стадии", - пояснил эксперт.

Фавориты будут прибавлять по ходу турнира

Алдонин по-прежнему считает сборные Бразилии, Германии и Аргентины претендентами на золото чемпионата мира. На его взгляд, сборные Хорватии и Мексики обладают хорошими составами и могут преподнести сюрприз на турнире. В первом туре они произвели на него сильное впечатление своей игрой.

"Думаю, что фавориты еще не в оптимальном состоянии и будут постепенно прибавлять, - считает эксперт. - Они всегда рассчитывают подготовку так, что им предстоит играть не три матча, а больше. Если бы они в начале турнира показали сумасшедшую игру, то по ходу могли бы подсесть. Было видно, что аргентинцы и немцы не показывали свой лучший футбол".

"Думаю, что по-прежнему все в силах этих команд и им по силам выйти из группы. Немцы, проиграв сборной Мексике, усложнили себе задачу, но думаю, что они могут победить в двух оставшихся встречах, как и другие команды. Не стоит переживать за фаворитов, все по-прежнему в их руках и ногах. Вот если и во вторых матчах они не добьются результата, тогда можно будет рассуждать о неправильной подготовке", - продолжил Алдонин.

Групповой этап чемпионата мира в России завершится 28 июня. Финальный матч турнира состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники".