Вратарь сборной Испании по футболу Де Хеа сыграет в матче чемпионата мира против иранцев

В пятницу испанцы сыграли вничью с командой Португалии со счетом 3:3

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Основной голкипер сборной Испании по футболу Давид Де Хеа выйдет в стартовом составе на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Ирана, несмотря на ошибку, допущенную в первой игре со сборной Португалии. Об этом заявил главный тренер испанской команды Фернандо Йерро, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

В пятницу испанцы сыграли вничью с командой Португалии со счетом 3:3. Де Хеа допустил ошибку в эпизоде со вторым голом португальцев, не зафиксировав мяч после удара форварда португальцев Криштиану Роналду.

"Он спокоен, тренировки продолжаются в обычном режиме. Все понимают, что это футбол и такие моменты могут случаться. Наше доверие не упало, и мы полностью уверены в нем. Я по своему опыту знаю, что поддержка спортсмену нужна не только в минуты успеха", - сказал тренер.

Испанская команда по результатам первого тура в группе B делит второе место с португальцами, уступая сборной Ирана, которая обыграла команду Марокко со счетом 1:0. С лидером группы испанцы сыграют 20 июня в Казани. С командой Марокко сборная Испании встретится 25 июня в Калининграде. Чемпионат мира завершится 15 июля.