НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Рекорд посещаемости арены "Нижний Новгород" установлен на матче чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Южной Кореи. По официальным данным, встреча, которая проходит в понедельник, собрала 42 300 зрителей.
Предыдущее достижение - 42 100 человек - было зафиксировано 6 мая, в день торжественного открытия стадиона. Тогда нижегородский "Олимпиец" принимал клуб "Луч-Энергия" из Владивостока в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Стадион "Нижний Новгород", вмещающий 45 тыс. болельщиков, построен к чемпионату мира в историческом районе Стрелки, рядом с местом слияния Волги и Оки.
Кроме встречи Швеция - Южная Корея, стадион "Нижний Новгород" примет матчи группового этапа чемпионата мира Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня) и Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также в городе пройдет матч 1/8 финала и четвертьфинал турнира.