Матч посетили 42 300 зрителей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Рекорд посещаемости арены "Нижний Новгород" установлен на матче чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Южной Кореи. По официальным данным, встреча, которая проходит в понедельник, собрала 42 300 зрителей.

Предыдущее достижение - 42 100 человек - было зафиксировано 6 мая, в день торжественного открытия стадиона. Тогда нижегородский "Олимпиец" принимал клуб "Луч-Энергия" из Владивостока в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ).