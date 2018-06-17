Встреча завершилась победой команды Сербии со счетом 1:0

Матч группы Е прошел на "Самара-Арене" 17 июня и завершился победой сербов со счетом 1:0.

САМАРА, 18 июня. /ТАСС/. Более 40 тыс. человек посетили фан-зону в Самаре в день матча чемпионата мира между сборными Сербии и Коста-Рики. Об этом сообщили ТАСС в медиа- центре фан-зоны.

"В день матча [фан-зону] посетили более 40 тыс. человек, большую часть из которых были туристы из Сербии. Вчера еще выступал музыкант Горан Брегович, который хорошо известен сербским туристам", - сказали в медиа-центре.

По данным организаторов фан-зоны, в среднем ежедневно ее посещают более 20 тыс. человек.

Зона для болельщиков в Самаре расположена в исторической части города, на площади Куйбышева, недалеко от набережной Волги. Следующая игра пройдет между командами Дании и Австралии (21 июня), также на групповом этапе состоятся матчи Россия - Уругвай (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), кроме того, город примет матч 1/8 финала и 1/4 финала.