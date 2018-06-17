Более 9 тыс. болельщиков из Дании и Австралии прибудут в Самару на матч чемпионата мира

Встреча группового этапа чемпионата мира состоится на "Самара-Арене"

САМАРА, 18 июня. /ТАСС/. Более 9 тыс. болельщиков из Дании и Австралии посетят Самару перед матчем сборных этих стран, который пройдет 21 июня. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в департаменте туризма Самарской области.

"Ожидается около 7,5 тыс. болельщиков из Австралии и порядка 1,8 тыс. из Дании. Загрузка самарских гостиниц в настоящее время составляет примерно 60%", - сообщили в департаменте.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара уже приняла матч группового этапа между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1). Кроме игры между датчанами и австралийцами, в городе состоится матч Россия - Уругвай (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также игра 1/8 финала и 1/4 финала.