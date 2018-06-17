Более 1,5 тыс. городских волонтеров помогают болельщикам на ЧМ-2018 в Сочи

Большинство волонтеров в совершенстве знают английский язык, многие владеют немецким, французским, испанским, отметил начальник управления молодежной политики администрации города Андрей Безроднов

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. городских волонтеров привлечены к организации чемпионата мира по футболу в Сочи, сообщил в понедельник на пресс-конференции в городском пресс-центре начальник управления молодежной политики администрации города Андрей Безроднов.

"Городских волонтеров в этом проекте задействовано 1580 человек. Конечно же, в первую очередь, это жители города Сочи, это студенты высших учебных заведений, средних специальных заведений, школьники старших классов, конечно же, горячо всеми нами любимые волонтеры "серебряного" возраста, их порядка 200 человек задействовано в проекте", - рассказал Безроднов.

По его словам, основная миссия добровольцев - оказывать радушный прием гостям праздника футбола. "Волонтеры задействованы в четырех основных функциях. Первая и, наверное, самая видимая функция - это 12 информационных палаток, которые расположены в основных центральных частях города. <…> Волонтеры доводят всю интересующую информацию о маршрутах, о мероприятиях, которые проходят", - отметил начальник управления молодежной политики городской администрации.

Он обратил внимание, что большинство волонтеров в совершенстве знают английский язык, многие владеют немецким, французским, испанским. "Но главный инструмент волонтера - это улыбка, которая способна творить чудеса", - считает Безроднов.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит на стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Сочи сыграют команды Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня), также здесь пройдут матчи 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля). Прошедший 15 июня матч между сборными Испании и Португалии завершился вничью со счетом 3:3.