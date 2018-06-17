Колиндрес: футболисты сборной Коста-Рики понимают, что от них ждут более атакующей игры

В воскресенье костариканцы со счетом 0:1 проиграли сборной Сербии в матче первого тура группового этапа

ПАВЛОВСК /Ленинградская область/, 18 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Футболисты сборной Коста-Рики понимают, что от них ждут более атакующей игры на чемпионате мира в России. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал полузащитник костариканцев Даниэль Колиндрес. В воскресенье костариканцы со счетом 0:1 проиграли сборной Сербии в матче первого тура группового этапа.