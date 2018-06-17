Колиндрес: футболисты сборной Коста-Рики понимают, что от них ждут более атакующей игры

ПАВЛОВСК /Ленинградская область/, 18 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Футболисты сборной Коста-Рики понимают, что от них ждут более атакующей игры на чемпионате мира в России. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал полузащитник костариканцев Даниэль Колиндрес.
В воскресенье костариканцы со счетом 0:1 проиграли сборной Сербии в матче первого тура группового этапа.
"Сейчас для нас важно не потерять уверенность в себе, ведь мы провели неплохой матч вчера, но это не дало никакого результата. Возможно, в следующем матче с бразильцами нам будет проще, так как в игре с явным фаворитом давление на нас будет меньше. Мы все понимаем, что от нас ждут более атакующего футбола", - добавил он.
Матч второго тура группового этапа между сборными Коста- Рики и Бразилии пройдет 22 июня в Санкт-Петербурге.