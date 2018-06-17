Тренер сборной Японии заявил, что уверен в способностях футболиста Хонды на ЧМ

Сборная Японии во вторник проведет первый матч на чемпионате мира с командой Колумбии

Сборная Японии во вторник проведет первый матч на чемпионате мира с командой Колумбии. Встреча состоится в Саранске.

САРАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Японии по футболу Акира Насино уверен в силах и способностях бывшего полузащитника московского ЦСКА Кейсуке Хонды на чемпионате мира в России. Об этом он сообщил на пресс- конференции.

"Хонда вырос с тех пор, как переехал в Мексику, - отметил тренер. - С технической точки зрения он является неотъемлемой частью нашей сборной. Он показывал себя очень хорошо в товарищеских матчах. Я уверен в его силах и способностях".

32-летний Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год, после чего перешел в итальянский "Милан". С 2017 года играет за мексиканский клуб "Пачука". За сборную Японии футболист провел 95 матчей и забил 36 мячей.

"Сборная Колумбии - очень сильная команда, но мы постараемся навязать ей свою игру, - продолжил тренер. - Нас ожидает очень сложный матч. Нам надо сдержать главную звезду колумбийцев Хамеса Родригеса. Нельзя давать ему свободно передвигаться по полю".

На чемпионате мира - 2014 в матче группового этапа колумбийцы победили японцев со счетом 4:1. "Мы хотим взять реванш за поражение четыре года назад. Тогда ситуация была другая, тот матч был последним в группе и по турнирной ситуации нам пришлось рисковать. Сейчас мы находимся в прекрасной форме и хотим четко придерживаться нашего плана на игру и победить", - подчеркнул капитан японской сборной Макото Хасебе.