Уотсон: футболисты сборной Коста-Рики настроены обыграть бразильцев в матче ЧМ

В воскресенье костариканцы со счетом 0:1 проиграли сборной Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира

"Конечно, вчерашний результат всех нас расстроил. Но мы собрались, поговорили и пришли к тому, что сейчас нужно выбросить из головы эту неудачу и сохранять позитивный настрой. Сейчас мы переключились на игру со сборной Бразилии. Все, что нам остается, - настраиваться на победу", - сказал Уотсон.

"Игру сборной Бразилии мы вчера не видели (пятикратные чемпионы мира сыграли вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 - прим. ТАСС), так как летели в это время из Самары. Но мы уже достаточно изучили соперника, просматривая предыдущие их матчи", - добавил Уотсон.

Сборные Коста-Рики и Бразилии сыграют 22 июня в Санкт- Петербурге.