Поддержка болельщиков

Паспорт был оставлен в автомобиле, заказанном на стойке одного из российских агрегаторов служб такси в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Мультиязычный центр поддержки болельщиков FansHotline24 разыскал поклонника сборной Уругвая Эдгардо Фонтанароссо Медори, потерявшего свой паспорт. Об этом ТАСС сообщил руководитель центра Олег Семенов, разместивший в соцсетях объявление о находке.

Как рассказал Семенов, паспорт был оставлен в автомобиле, заказанном на стойке одного из российских агрегаторов служб такси в аэропорту Шереметьево.

"Таксиста зовут Эмил, он сообщил о находке операторам, но те безуспешно дозванивались до уругвайца полдня, - рассказал Семенов. - Служба такси вышла на FansHotline24, а потом началась объединенная операция болельщиков, службы FansHotline24 и такси. Сначала мы разместили и перепостили копию паспорта в соцсетях, но потом решили пойти другим путем".

Таксист и болельщики разыскали дом, куда привезли уругвайца. "Понятно, что это обычный болельщик, который поселился на окраине столицы, и ему было совершенно не до паспорта - прогулки, Никольская, Манежная площадь. В итоге мы написали ему записку с номером таксиста и сообщением о находке, оставив ее консьержу в подъезде, около которого его высадил таксист", - рассказал Семенов.

Паспорт вернулся болельщику уже на следующий день после пропажи. "Ночью таксист ему привез паспорт. Это не единичный случай, мы стараемся помогать всем - на днях, например, провожали заблудившегося итальянца в Гольяново. Просто не надо стоять на месте, если ты видишь, что кто-то попадает в проблему, кого-то могут обидеть - фанат фанату друг и брат", - подчеркнул Семенов.

Как рассказал Семенов, большинство обращающихся за помощью в Центр поддержки болельщиков - представители Латинской Америки и Азии: "Обращаются больше всего они, причем по самым разным поводам. Сейчас, кстати, ищем владельца потерянного телефона. Он заблокирован, но на экране видно фото семьи, судя по всему испаноязычной, может быть, это мексиканцы?".