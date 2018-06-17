Поддержка болельщиков

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18 июня, 15:48
Центр поддержки болельщиков разыскал уругвайского фаната, потерявшего паспорт
Болельщики сборной Уругвая надеялись на своего лидера Луиса Суареса
© EPA/VASSIL DONEV
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Паспорт был оставлен в автомобиле, заказанном на стойке одного из российских агрегаторов служб такси в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Мультиязычный центр поддержки болельщиков FansHotline24 разыскал поклонника сборной Уругвая Эдгардо Фонтанароссо Медори, потерявшего свой паспорт. Об этом ТАСС сообщил руководитель центра Олег Семенов, разместивший в соцсетях объявление о находке.

Как рассказал Семенов, паспорт был оставлен в автомобиле, заказанном на стойке одного из российских агрегаторов служб такси в аэропорту Шереметьево.

"Таксиста зовут Эмил, он сообщил о находке операторам, но те безуспешно дозванивались до уругвайца полдня, - рассказал Семенов. - Служба такси вышла на FansHotline24, а потом началась объединенная операция болельщиков, службы FansHotline24 и такси. Сначала мы разместили и перепостили копию паспорта в соцсетях, но потом решили пойти другим путем".

Таксист и болельщики разыскали дом, куда привезли уругвайца. "Понятно, что это обычный болельщик, который поселился на окраине столицы, и ему было совершенно не до паспорта - прогулки, Никольская, Манежная площадь. В итоге мы написали ему записку с номером таксиста и сообщением о находке, оставив ее консьержу в подъезде, около которого его высадил таксист", - рассказал Семенов.

Паспорт вернулся болельщику уже на следующий день после пропажи. "Ночью таксист ему привез паспорт. Это не единичный случай, мы стараемся помогать всем - на днях, например, провожали заблудившегося итальянца в Гольяново. Просто не надо стоять на месте, если ты видишь, что кто-то попадает в проблему, кого-то могут обидеть - фанат фанату друг и брат", - подчеркнул Семенов.

Как рассказал Семенов, большинство обращающихся за помощью в Центр поддержки болельщиков - представители Латинской Америки и Азии: "Обращаются больше всего они, причем по самым разным поводам. Сейчас, кстати, ищем владельца потерянного телефона. Он заблокирован, но на экране видно фото семьи, судя по всему испаноязычной, может быть, это мексиканцы?".

© Олег Семенов
Айфон

Поддержка болельщиков

Мультиязычный центр поддержки болельщиков FansHotline24 был создан Европейской юридической службой при поддержке Российского футбольного союза в 2017 году, чтобы при возникновении неопределенной или конфликтной ситуации любой болельщик мог иметь возможность круглосуточно и безвозмездно получить высококвалифицированную консультацию по юридическим, медицинским и справочно-информационным вопросам.

На время чемпионата мира в проекте задействованы 96 юристов, 12 врачей и другие сотрудники. В городах проведения чемпионата мира работают 44 волонтера проекта. К чемпионату создано мобильное приложение, доступное в App Store и Google Play, также доступны 10 групповых чатов с ориентацией на разных языках в мессенджере Dialog.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White