Тренер: землетрясение в Осаке влияет на психологическое состояние японских футболистов

Более 300 человек получили ранения различной тяжести в результате землетрясения магнитудой 6,1 в понедельник на юго-западе японского острова Хонсю

САРАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Японии находятся не в лучшем психологическом состоянии перед стартовым матчем на чемпионате мира с командой Колумбии из-за землетрясения в Осаке. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер японской сборной Акира Нисино.

Более 300 человек получили ранения различной тяжести в результате землетрясения магнитудой 6,1 в понедельник на юго-западе японского острова Хонсю. Жертвами стихии стали три человека. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 км на севере префектуры Осака. Встреча между сборными Японии и Колумбии состоится во вторник в Саранске.

"Вчера в Осаке произошло большое землетрясение, и некоторые наши игроки были шокированы, они беспокоились за родственников и близких. Психологическое состояние не очень хорошее, это меня беспокоит, но мы работаем", - отметил тренер.

Нисино также рассказал, что ночью в отеле в Саранске случайно сработала противопожарная сигнализация. "Примерно в то же время, когда в Японии происходило землетрясение. Некоторые игроки из-за этого не выспалась и были уставшими", - добавил он.

На чемпионате мира сборная Японии сыграет в группе Н также с командами Сенегала (24 июня, Екатеринбург) и Польши (28 июня, Волгоград).