Сборная России сыграет в красных футболках в матче ЧМ-2018 с командой Египта

Также отмечается, что вратарь сборной России сыграет с египтянами в зеленой форме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России сыграют в красных футболках, белых шортах и красных гетрах в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Египта. Об этом сообщается на официальной странице российской команды в Twitter .

Против Египта сыграем в красных футболках, белых шортах и красных гетрах. Вратарь - в зелёном. pic.twitter.com/ltET7jWmtu

Также отмечается, что вратарь сборной России сыграет с египтянами в зеленой форме. Встреча пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге, начало - в 21:00 мск.

После первого тура сборная России, разгромившая команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, лидирует в группе A. По дополнительным показателям россиянам уступает сборная Уругвая, которая обыграла египетских футболистов со счетом 1:0.