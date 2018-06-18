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18 июня, 15:35
Рогатые шлемы, покемоны и белые медведи: Нижний Новгород принимает первый матч ЧМ-2018
Болельщики сборной Швеции
© Владимир Смирнов/ТАСС
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В матче группового этапа встречаются команды Швеции и Южной Кореи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Первый матч чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде, в котором встречаются сборные Швеции и Южной Кореи, окрасил город в яркие цвета.

Особое настроение создают в основном болельщики - шведские бородачи в шлемах с рогами, как у викингов, южнокореянки в традиционных юбках ханбок и южнокорейцы в футболках с покемонами, приметные латинские и африканские любители футбола, укутанные во флаги своих стран. Они движутся в сторону стадиона, расположенного недалеко от места слияния рек Оки и Волги, скандируя кричалки, делая на ходу фотографии на мобильные устройства и приветствуя всех прохожих.

Вторая причина праздничного духа, который воцарился в городе, - по-настоящему летняя погода: на улице солнечно и 26 градусов тепла. Это в тени, а на солнце, если верить уличным электронным термометрам, - за 30. Еще одна весомая причина установившейся атмосферы, которой рады многие местные жители, - отсутствие автомобилей на прилегающих к стадиону улицах и проспектах. В день игры они превратились в пешеходные.

Колоссальные впечатления

Главной пешеходной улицей стала Совнаркомовская в историческом районе, где располагалась крупнейшая ярмарка Российской империи. На протяжении километра этой фанатской артерии гостей приветствовали волонтеры, уличные артисты, музыканты, девушки-черлидерши. Невозможно обойтись и без стереотипного символа России - медведя. Только здесь он не бурый, а белый и весьма добродушный. Компанию ему составили другие куклы высотой в полтора человеческого роста.

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Болельщики тепло высказываются о России и принимающем их городе. "Мне очень нравится в Нижнем Новгороде, люди здесь приветливые и отзывчивые, в общем очень приятные. То же было и в Москве, видимо, у вас вся страна такая", - сказал ТАСС шведский болельщик Кристиан. Он уверен в победе своей сборной, но не думает, что она будет легкой.

Швед Людвик много общается с россиянами, узнает о культуре и традициях страны. "Это мой второй крупный турнир, два года назад я был на чемпионате Европы во Франции. Здесь, в Нижнем Новгороде, все здорово", - признал он.

В отличие от шведов, которые хором скандируют футбольные кричалки на подходе к стадиону, южнокорейские болельщики ведут себя тихо и скромно. "Мы не стеснительные, но можете считать, что это такая азиатская культура боления", - пояснила ТАСС гостья из Южной Кореи. Она впервые находится за границей и очень впечатлена Россией, даже выучила слово "колоссально", которое, по ее мнению, передает все внутренние эмоции.

Болельщиков из других стран значительно меньше, но и от них слышатся только восторженные отзывы. Фанат Дэвид приехал из Австралии, это его первый визит в Россию. "И знакомство со страной для меня началось с Нижнего Новгорода, мне здесь по душе, очень гостеприимные люди и крайне красивые девушки, у нас в Австралии таких симпатичных нет. Я не успел купить билеты на первый матч своей сборной, поэтому решил, что пойду со своими шведскими друзьями на игру их команды, думаю, что шведы должны победить без особых проблем", - сказал он ТАСС.

Какой команде отдают предпочтение российские болельщики, определить не получилось - кто-то поддерживает шведов, другие - южнокорейцев, третьи признаются, что просто хотели ощутить причастность к одному из главных спортивный событий года, которое проходит в России. "Приезд такого числа гостей для нас праздник, мой босс отпустил сегодня с работы, как только увидел билет на матч. Он сам является страстным футбольным болельщиком, и посчитал это уважительной причиной", - рассказал житель города Сергей Викторов. Он будет болеть за шведов, со многими из которых познакомился вчера вечером на фан-фесте.

Лучшие места за пределами стадиона

Центр Нижнего Новгорода с утра также заполнили футбольные болельщики, они заняли все места в кафе на Большой Покровской, а также фан-зону на площади Минина. Многие, как и Сергей Викторов, специально взяли выходной, чтобы посмотреть игру.

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"Я не знаю, когда еще в наш город придет такой праздник, поэтому в дни матчей я работать не буду. В пивном пабе - самое место. И друзья мои тоже отлынивают от работы", - сказал ТАСС нижегородец Алексей Ивлиев.

Шведские болельщики прошли желтой рекой по Большой Покровской в сторону станции метро "Горьковская", чтобы отправиться на стадион. Они громко скандировали в поддержку своей команды, сопровождая крики хлопками и свистами, а также кричали "Россия, спасибо!", тянулись к нижегородцам, чтобы дать пять. Однако некоторые выразили сожаление, что накануне уходили из центра по домам досрочно - в барах закончился весь запас пива.

Южнокорейские болельщики вели себя более чем скромно, несмотря на то, что называют себя "Красными дьяволами". Уже к двум часам дня на улицах города почти не осталось иностранных болельщиков, но фан-зона на площади Минина наполнилась нижегородцами. В ожидании матча, они станцевали вместе с группой поддержки.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Нижнем Новгороде, кроме матча Швеция - Южная Корея, состоятся встречи группового этапа Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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