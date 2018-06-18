В матче группового этапа встречаются команды Швеции и Южной Кореи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Первый матч чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде, в котором встречаются сборные Швеции и Южной Кореи, окрасил город в яркие цвета. Особое настроение создают в основном болельщики - шведские бородачи в шлемах с рогами, как у викингов, южнокореянки в традиционных юбках ханбок и южнокорейцы в футболках с покемонами, приметные латинские и африканские любители футбола, укутанные во флаги своих стран. Они движутся в сторону стадиона, расположенного недалеко от места слияния рек Оки и Волги, скандируя кричалки, делая на ходу фотографии на мобильные устройства и приветствуя всех прохожих.

А вот что было вчера. Ничего подобного у арены не встретишь pic.twitter.com/cieSGwVqbE — Dima Rachitskiy (@KaRrRdAsHa) 18 июня 2018 г.

Вторая причина праздничного духа, который воцарился в городе, - по-настоящему летняя погода: на улице солнечно и 26 градусов тепла. Это в тени, а на солнце, если верить уличным электронным термометрам, - за 30. Еще одна весомая причина установившейся атмосферы, которой рады многие местные жители, - отсутствие автомобилей на прилегающих к стадиону улицах и проспектах. В день игры они превратились в пешеходные. Колоссальные впечатления Главной пешеходной улицей стала Совнаркомовская в историческом районе, где располагалась крупнейшая ярмарка Российской империи. На протяжении километра этой фанатской артерии гостей приветствовали волонтеры, уличные артисты, музыканты, девушки-черлидерши. Невозможно обойтись и без стереотипного символа России - медведя. Только здесь он не бурый, а белый и весьма добродушный. Компанию ему составили другие куклы высотой в полтора человеческого роста.

Болельщики тепло высказываются о России и принимающем их городе. "Мне очень нравится в Нижнем Новгороде, люди здесь приветливые и отзывчивые, в общем очень приятные. То же было и в Москве, видимо, у вас вся страна такая", - сказал ТАСС шведский болельщик Кристиан. Он уверен в победе своей сборной, но не думает, что она будет легкой. Швед Людвик много общается с россиянами, узнает о культуре и традициях страны. "Это мой второй крупный турнир, два года назад я был на чемпионате Европы во Франции. Здесь, в Нижнем Новгороде, все здорово", - признал он. В отличие от шведов, которые хором скандируют футбольные кричалки на подходе к стадиону, южнокорейские болельщики ведут себя тихо и скромно. "Мы не стеснительные, но можете считать, что это такая азиатская культура боления", - пояснила ТАСС гостья из Южной Кореи. Она впервые находится за границей и очень впечатлена Россией, даже выучила слово "колоссально", которое, по ее мнению, передает все внутренние эмоции. Болельщиков из других стран значительно меньше, но и от них слышатся только восторженные отзывы. Фанат Дэвид приехал из Австралии, это его первый визит в Россию. "И знакомство со страной для меня началось с Нижнего Новгорода, мне здесь по душе, очень гостеприимные люди и крайне красивые девушки, у нас в Австралии таких симпатичных нет. Я не успел купить билеты на первый матч своей сборной, поэтому решил, что пойду со своими шведскими друзьями на игру их команды, думаю, что шведы должны победить без особых проблем", - сказал он ТАСС. Какой команде отдают предпочтение российские болельщики, определить не получилось - кто-то поддерживает шведов, другие - южнокорейцев, третьи признаются, что просто хотели ощутить причастность к одному из главных спортивный событий года, которое проходит в России. "Приезд такого числа гостей для нас праздник, мой босс отпустил сегодня с работы, как только увидел билет на матч. Он сам является страстным футбольным болельщиком, и посчитал это уважительной причиной", - рассказал житель города Сергей Викторов. Он будет болеть за шведов, со многими из которых познакомился вчера вечером на фан-фесте. Лучшие места за пределами стадиона Центр Нижнего Новгорода с утра также заполнили футбольные болельщики, они заняли все места в кафе на Большой Покровской, а также фан-зону на площади Минина. Многие, как и Сергей Викторов, специально взяли выходной, чтобы посмотреть игру.

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