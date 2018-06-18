По голам моей памяти: каникулы в Мексике

Новый выпуск проекта Welcome2018, в котором колумнисты известных изданий и медийные персоны делятся своими эмоциями, связанными с наиболее запомнившимися им чемпионатами мира

Welcome2018 опубликовал очередной выпуск проекта "По голам моей памяти", в котором колумнисты известных изданий и медийные персоны делятся своими эмоциями, связанными с наиболее запомнившимися им чемпионатами мира. На этот раз героиней стала Арина Бородина.

В своем рассказе телевизионный обозреватель радиостанции “Эхо Москвы” вспоминает о том, как в 1986 году смотрела трансляции Чемпионата в Мексике на черно-белом телевизоре “Рекорд”, пока отдыхала летом у бабушки. Арина вела подробный дневник со статистикой матчей. Тетради, исписанные фамилиями футболистов и результатами матчей, хранятся у нее до сих пор.

Полную версию материала читайте на страницах официального туристического портала для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.