Глушаков заявил, что не таит обиду за невызов в сборную России на ЧМ-2018

Полузащитник "Спартака" не вошел в окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира 2018 года

Глушаков регулярно вызывался в сборную при главном тренере Станиславе Черчесове, принял участие в Кубке конфедераций 2017 года, однако в расширенный список сборной перед чемпионатом мира был включен как резервист и в итоговую заявку так и не попал.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков, несмотря на невызов в сборную России по футболу на домашний чемпионат мира, готов и в дальнейшем приезжать в команду. Об этом он заявил корреспонденту ТАСС после медицинского осмотра в клубе.

"Отдохнул хорошо, за последние десять лет так много не отдыхал. И тренировался, и отдыхал, и плавал, и загорал, и родных увидел, и футбол посмотрел. Получилось почти полтора месяца, потому что пропустил концовку чемпионата", - рассказал Глушаков.

На вопрос, как он оценит свое психологическое состояние, Глушаков ответил: "Идеальное. У меня все хорошо, я профессионал, жизнь продолжается, и надо двигаться вперед. Никаких проблем и обид ни на кого не осталось, время все рассудит, и все будет хорошо".

"Поеду ли в сборную, если позовут? Конечно. А почему нет?", - также сказал он.