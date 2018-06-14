Выводы делать рано

Сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира 14 июня со счетом 5:0

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Победа сборной России над командой Саудовской Аравии в стартовом матче на чемпионате мира по футболу не будет ничего значить, если россияне не пробьются в плей-офф турнира. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков, который был включен в расширенный состав сборной на турнир в качестве резервиста, но в окончательную заявку не попал.

Сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира 14 июня со счетом 5:0.

"Видел игру саудовцев с итальянцами (товарищеский матч перед ЧМ завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Италии - прим. ТАСС) и не думал, что нашим удастся так легко выиграть, - признался Глушаков. - Моментами они [саудовцы] показывали очень хороший футбол и гоняли итальянцев. Думал, будет настоящая бойня и другой счет - 1:0 или, может быть, ничья. Но это футбол, вчера вот мексиканцы немцев обыграли (1:0)".

"Главное - выиграли, причем выиграли крупно и порадовали болельщиков и всю страну. Но этот матч ничего не будет значить, если мы не выйдем в плей-офф, предстоят еще две очень сложные игры. В одном матче турнир выиграть нельзя", - в то же время отметил полузащитник.

Во время подготовки к турниру россияне неудачно провели товарищеские матчи с австрийцами (0:1) и турками (1:1), после чего команда подверглась критике. "Сейчас все хорошо, все устаканилось, выиграли 5:0, и ребята в нормальном состоянии, - уверен Глушаков. - Надо продолжать в том же духе, и все будет хорошо. Сейчас их дергать не надо, они сами знают, как им настраиваться, там не детский сад собран, а профессионалы - каждый знает, как готовиться".