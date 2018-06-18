По данным свердловского Гидрометцентра, погода улучшится 27 июня к матчу Мексика - Швеция

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Синоптики рекомендуют болельщикам, которые 21 июня будут смотреть матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Перу на временных трибунах стадиона "Екатеринбург-Арена", взять с собой дождевики из-за прогнозируемых осадков. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе свердловского Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что временные трибуны на "Екатеринбург-Арене" были установлены, чтобы соблюсти требования Международной федерации футбола (ФИФА) по вместимости стадиона, и находятся за пределами крыши арены. В Екатеринбурге 21 июня пройдет матч группы С между командами Франции и Перу, а 27 июня состоится встреча группы F между сборными Мексики и Швеции.

"На 21 июня прогнозируются осадки в виде дождя. Летней жары не ожидается, поэтому рекомендуем взять болельщикам дождевики", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что погода улучшится 27 июня к матчу Мексика - Швеция. "В этот день воздух прогреется до 26-28 градусов", - сообщили в свердловском Гидрометцентре.

Сейчас в Екатеринбурге холоднее климатической нормы на 4-6 градусов, воздух максимально прогревался до плюс 17 градусов.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России. Финальный матч состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.