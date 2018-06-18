Встреча между сборными Швеции и Южной Кореи пройдет 18 июня на стадионе "Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Около 7 тысяч болельщиков сборной Швеции ожидается на матче группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Южной Кореи в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил менеджер по безопасности Шведского футбольного союза Мартин Фредман, которого цитирует газета Aftonbladet .

"Согласно нашим данным, на матче будет присутствовать около 1 600 сотрудников полиции. Наших болельщиков действительно много, будет сумасшествие", - заявил Фредман.

Также Фредман посетовал на отсутствие пива в магазинах Нижнего Новгорода. "Уже вчера в городе почти во всех барах и магазинах закончилось пиво. Город не ожидал такого, пива больше нет", - отметил Фредман. Один из шведских болельщиков сравнил эту ситуацию с хаосом.

Встреча между сборными Швеции и Южной Кореи пройдет 18 июня на стадионе "Нижний Новгород". На чемпионате мира борная Швеции также сыграет в группе F с командами Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).

Более 100 шведских фанатов не попали на матч из-за отмены рейса

Самолет со скандинавскими болельщиками должен был вылететь в Нижний Новгород из аэропорта "Стокгольм-Арланда" в 8:30 мск. Однако в 7:39 мск им объявили, что рейс отменен.

"Конечно, мы разочарованы: заплатили за поездку деньги и остались дома. Единственное, что может поднять нам настроение - победа сборной Швеции в этом матче", - сказал один из болельщиков.

Причиной отмены руководство Swedavia назвало нехватку летных экипажей. Отмечается, что все фанаты отправятся на стадион "Tele2 Arena", чтобы там посмотреть игру национальной команды. Председатель правления Watch It Live, которая организовывала тур, Питер Бират пообещал, что все средства, заплаченные за поездку, будут компенсированы в ближайшее время.