Как получилось организовать матч

Встреча завершилась со счетом 8:1

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Болельщики сборной России по футболу победили команду фанатов японской сборной "Сеньоры самураи" со счетом 8:1. Встреча, организованная при поддержке Российского футбольного союза (РФС) и объединения болельщиков Russia Unites, прошла на основном поле московского стадиона "Крылья Советов". Планировалось, что команды из 11 человек старше 50 лет проведут на поле два тайма по 35 минут, но японская сторона настояла на увеличении продолжительности встречи. В итоге российская команда и "Сеньоры самураи" сыграли два полноценных тайма по 45 минут. Команда "Сеньоры самураи" была организована в 2002 году, во время проведения чемпионата мира по футболу в Южной Кореи и Японии. С тех пор каждые два года в даты проведения мировых и европейских футбольных первенств японские болельщики приезжают в страну проведения турнира, где встречаются в товарищеских матчах с местными болельщиками.

Перед началом матча к участникам с приветственным словом обратился глава Департамента по проведению мероприятий РФС Владимир Олексин, а также один из организаторов встречи - руководитель движения болельщиков Игорь Киселев. Российская команда уверенно начала матч, открыв счет уже на первых минутах встречи. К перерыву россияне вели уже с преимуществом в четыре мяча. Японской сборной не помог даже выход 11-го полевого игрока - на поле в составе "Сеньоров самураев" появилась девушка. Единственный гол гости из Японии сумели забить во втором тайме, реализовав пенальти. Несмотря на ощутимое превосходство российской команды и товарищеский статус встречи, фан-клуб японских самураев обеспечил им достойную поддержку. Болельщики японской команды одобрительными криками встречали каждое удачное действие своей команды, но из-за итогового результата не расстроились. Всего в Россию в составе делегации "Сеньоров самураев" приехали 22 игрока и восемь сопровождающих клуб фанатов. "Мы прилетели в Москву два дня назад, но уже успели ощутить атмосферу чемпионата мира. Вчера были в "Лужниках" на матче сборных Германии и Мексики, потом поедем в Саранск и Екатеринбург - посмотреть на игру японской сборной. От нашей национальной команды мы всегда ждем только победы, но с такой группой нам будет сложно. А вот сборная России показала отличное выступление в первом матче, надеемся, что в матче с Египтом они сыграют не хуже", - рассказал Джуза из Токио, один из игроков японской команды. Как получилось организовать матч "К клубу болельщиков Russia Unites обратилось посольство Японии с просьбой помочь организовать товарищеские игры фанатов японской сборной "Сеньоры самураи" с россиянами в формате матчей между игроками старше 50 лет. Мы запланировали две встречи - одна в Москве, вторая пройдет в Санкт-Петербурге 21 июня, организовать команду для московского матча помогла Народная футбольная лига. Результату сегодняшнего матча не стоит уделять серьезное внимание, наша главная задача - показать, что русские болельщики очень дружелюбные и гостеприимные, а также наладить дружеские отношения между фанатами разных сборных", - рассказал руководитель Russia Unites Игорь Киселев.

"Российская команда собрана из игроков Народной футбольной лиги, например, на поле сейчас за Россию играют три чемпиона мира среди врачей. Японцам не стоит расстраиваться из-за результата, наша команда собрана из тех игроков, кто регулярно играет, многие даже за одну команду. Главное - это дружеская атмосфера, которая царит на матче", - отметил представитель Народной футбольной лиги Александр Шапиро. В заявку российской команды вошли 15 человек. Главным тренером команды стал Петр Семшов, отец бывшего игрока сборной России по футболу Игоря Семшова. Победа над Японией - только начало Организация Russia Unites, помимо второго матча с "Сеньорами самураями", с 29 июня по 4 июля намерена провести в Санкт-Петербурге чемпионат мира среди болельщиков. На турнире выступят 16 команд, свое участие уже подтвердили сборные Аргентины, Перу, Нигерии, Камеруна, Алжира, Франции, Италии и России.