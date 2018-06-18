Три швейцарских болельщика получили новые паспорта взамен потерянных в Ростове-на-Дону

Как сообщил ранее журналистам посол Бразилии в РФ Антонио Луис Эспинола Салгадо, его соотечественники, приехавшие за своей командой в Ростов-на-Дону, ни разу не попали в неприятную историю

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Три болельщика из Швейцарии, приехавшие в Ростов-на-Дону на матч своей команды со сборной Бразилии, потеряли свои паспорта. Как сообщил ТАСС представитель временного консульства Швейцарии, все они уже получили новые документы и теперь продолжат поддерживать команду на играх в других городах страны.

В минувшее воскресенье на "Ростов-Арене" состоялся первый в городе матч чемпионата мира по футболу, в котором принимали участие сборные Бразилии и Швейцарии. Встреча завершилась вничью - 1:1.

"Никаких серьезных происшествий с нашими болельщиками в Ростове-на-Дону не произошло, - сказал собеседник ТАСС. - Можно отметить, что трое из них потеряли здесь свои паспорта. Но мы оперативно решили все вопросы и выдали им новые документы".

Как сообщил ранее журналистам посол Бразилии в РФ Антонио Луис Эспинола Салгадо, его соотечественники, приехавшие за своей командой в Ростов-на-Дону, ни разу не попали в неприятную историю. Но, в отличие от швейцарцев, паспорт потерял только один представитель Бразилии.