В Ингушетию прибыли болельщики ЧМ-2018 для участия в гастрономическом халяль-туре

Для туристов провели экскурсию, после чего развезли по ингушским семьям, которые познакомят гостей с национальной кухней и расскажут о традициях и обычаях

МАГАС, 18 июня. /ТАСС/. Иностранные и российские туристы прибыли в Ингушетию для участия в гастрономическом халяль-туре. Среди гостей около 20 болельщиков, прибывших в Россию на чемпионат мира по футболу, сообщила ТАСС пресс- секретарь комитета по туризму республики Марем Оздоева.

"К обеденному времени в наш регион в рамках гастрономического халяль-тура в наш регион прибыли более 40 туристов, из них 20 - это болельщики чемпионата мира по футболу. Мы встретили их у Мемориала памяти и славы, провели им экскурсию и рассказали о наших героях и разных этапах истории", - сказала Оздоева.

В республике только закончился месяц священного для мусульман поста и отмечался один из основных мусульманских праздников Ураза-Байрам. Гастрономический тур ежегодно проводится комитетом по туризму республики именно в рамках этого праздника.

"Ну, а после экскурсии мы разделили туристов на группы из трех человек и развезли их по ингушским семьям, которые подавали нам заявки для принятия у себя в гостях туристов. Их познакомят с ингушской национальной кухней и расскажут о традициях и обычаях", - добавила Оздоева.

По ее словам, далее туристам проведут экскурсию по равнинной части республики и покажут столицу республики Магас с высоты стометровой башни Согласия, где их встретит глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Первый гастрономический тур в Ингушетии прошел в 2015 году.