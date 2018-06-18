Футболист Классон вошел в стартовый состав сборной Швеции на матч с командой Южной Кореи

Встреча группы F между сборными Швеции и Южной Кореи пройдет в понедельник в Нижнем Новгороде. Начало матча - 15:00 мск

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Виктор Классон вошел в стартовый состав сборной Швеции на матч первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Английские болельщики не собираются устраивать "мировую войну" в России

Классон перешел в "Краснодар" зимой 2017 года. В прошедшем сезоне шведский футболист провел 34 матча в разных турнирах, забив 12 мячей и сделав восемь голевых передач.

Стартовый состав сборной Южной Кореи: Чо Хён У, Ли Ён, Пак Чжу Хо, Ким Ён Гвон, Чан Хён Су, Ку Чжа Чхоль, Ки Сон Ён, Ли Чжэ Сон, Сон Хын Мин, Ким Син Ук, Хван Хи Чан.

Встреча группы F между сборными Швеции и Южной Кореи пройдет в понедельник в Нижнем Новгороде. Начало матча - 15:00 мск.