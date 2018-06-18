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18 июня, 14:23
Футболист Классон вошел в стартовый состав сборной Швеции на матч с командой Южной Кореи
Виктор Классон
© Валерий Матыцин/ТАСС
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Встреча группы F между сборными Швеции и Южной Кореи пройдет в понедельник в Нижнем Новгороде. Начало матча - 15:00 мск

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Виктор Классон вошел в стартовый состав сборной Швеции на матч первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью состав сборной Швеции выглядит следующим образом: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг, Андреас Гранквист, Людвиг Аугустинссон, Понтус Янссон, Себастьян Ларссон, Албин Экдаль, Эмиль Форсберг, Виктор Классон, Маркус Берг, Ола Тойвонен.

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Классон перешел в "Краснодар" зимой 2017 года. В прошедшем сезоне шведский футболист провел 34 матча в разных турнирах, забив 12 мячей и сделав восемь голевых передач.

Стартовый состав сборной Южной Кореи: Чо Хён У, Ли Ён, Пак Чжу Хо, Ким Ён Гвон, Чан Хён Су, Ку Чжа Чхоль, Ки Сон Ён, Ли Чжэ Сон, Сон Хын Мин, Ким Син Ук, Хван Хи Чан.

Встреча группы F между сборными Швеции и Южной Кореи пройдет в понедельник в Нижнем Новгороде. Начало матча - 15:00 мск.

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