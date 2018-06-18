Более 52 тыс. болельщиков и журналистов воспользовались бесплатным проездом до городов ЧМ

За неделю перевозок также выявлено большое число пассажиров, которые не оформили возврат билета и не воспользовались бесплатным проездом, их последующие бронирования будут аннулированы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Более 52 тыс. болельщиков и аккредитованных ФИФА представителей СМИ за неделю воспользовались бесплатным проездом между городами-участниками проходящего в России чемпионата мира по футболу, сообщила в понедельник пресс-служба Минтранса.

Как отмечается, более 10 тыс. билетов оформили болельщики из листа ожидания.

При этом за неделю перевозок выявлено большое число пассажиров, которые не оформили возврат билета и не воспользовались бесплатным проездом два и более раз. Транспортная дирекция чемпионата мира 2018 года по футболу в РФ аннулирует последующие бронирования этих пассажиров из-за высокого спроса на бесплатные поезда, говорится в сообщении.

"Эти места будут предложены пассажирам из листа ожидания", - отмечает Минтранс.

Дирекция призывает болельщиков, забронировавших место в бесплатном поезде, но передумавших им воспользоваться, оформить возврат в личном кабинете на tickets.transport2018.com.

Чтобы воспользоваться бесплатным проездом между городами-участниками ЧМ-2018, необходимо иметь билет на матч и паспорт болельщика, создать личный кабинет, где указать номер билета на матч. После прохождения регистрации пассажир получает сообщение с посадочным купоном на указанную при регистрации электронную почту.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России. Финальный матч состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.