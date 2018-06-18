Власти Казани после первого матча ЧМ-2018 улучшат систему выхода со стадиона

Первый матч ЧМ-2018 в Казани прошел 16 июня между сборными Австралии и Франции и закончился со счетом 2:1 в пользу европейской команды

Первый матч ЧМ-2018 в Казани прошел 16 июня между сборными Австралии и Франции и закончился со счетом 2:1 в пользу европейской команды.

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Казани после первого матча чемпионата мира по футболу улучшат логистику передвижения болельщиков. Об этом журналистам сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

"Прошел матч Франция - Австралия, мы прогнозировали несколько вариантов развития событий и моделировали поток наших гостей после матча. Оказалось, совершенно другое, поэтому сейчас мы в режиме реального времени уже меняем некоторые приоритеты по перекрытию, по моделированию. Эти вещи мы выстраиваем и будем в ручном режиме сопровождать и делать более комфортабельными", - сказал Метшин.

Он добавил, что в остальном проведение турнира идет в рабочем порядке. "Все остальное идет, как мы задумывали", - отметил мэр.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Казань также примет матчи группового этапа Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня). Также в городе пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).