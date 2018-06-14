Газинский забрал себе мяч, которым забил гол в матче открытия ЧМ-2018

В первой игре на чемпионате мира сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0

В первой игре на чемпионате мира сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Газинский открыл счет в матче.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский забрал себе мяч, которым забил гол в ворота команды Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира. Слова игрока приводит официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

"После игры я забрал себе мяч, которым забил гол, - сообщил Газинский. - Все ребята на нем расписались, буду его хранить всю жизнь. После матча на телефоне быстро садилась батарейка, было очень много поздравлений".

Полузащитник рассказал, как ему удалось забить гол в ворота команды Саудовской Аравии. "Когда Саша (Головин - прим. ТАСС) получил мяч, то я сразу поднял руку, хотя не был уверен, что передача дойдет до меня. После удара я увидел, что вратарь саудовцев не дотягивается до мяча. Не помню, как праздновал гол, в тот момент были одни эмоции", - рассказал Газинский.

Чемпионат мира завершится 15 июля. Следующими соперниками россиян, которые выступают в группе А, станут египтяне (19 июня, Санкт-Петербург) и уругвайцы (25 июня, Самара).