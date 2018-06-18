Глава Самарской области приобрел приз для сербского футболиста Коларова за свой счет

САМАРА, 18 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, вручивший в воскресенье в качестве приза сертификат на внедорожник Lada 4x4 защитнику сборной Сербии Александру Коларову, приобрел этот сертификат за счет своих собственных средств. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе главы региона.
В воскресенье в Самаре сборная Сербии в матче группы Е чемпионата мира по футболу победила команду Коста-Рики со счетом 1:0. Единственный гол забил Коларов. Как сообщил ранее Азаров, было решено вручить специальный приз футболисту, который забьет первый гол на стадионе "Самара- Арена" на чемпионате мира. После матча глава региона вручил Коларову в качестве приза сертификат на Lada 4x4.
"Врио губернатора Дмитрий Азаров приобрел сертификат на этот автомобиль за счет собственных средств. Комплектация и цвет машины будут определены позднее, после обсуждения с Коларовым", - отметили в пресс-службе.
Согласно декларации о доходах, в 2017 году Азаров заработал более 6,1 млн рублей. Рекомендованная цена на автомобиль LADA 4x4 начинается от 469,9 тыс. рублей с учетом максимальной выгоды по действующим акциям.
Следующая игра в Самаре пройдет 21 июня между командами Дании и Австралии.