Глава Самарской области приобрел приз для сербского футболиста Коларова за свой счет

В воскресенье в Самаре сборная Сербии в матче группы Е чемпионата мира по футболу победила команду Коста-Рики со счетом 1:0

САМАРА, 18 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, вручивший в воскресенье в качестве приза сертификат на внедорожник Lada 4x4 защитнику сборной Сербии Александру Коларову, приобрел этот сертификат за счет своих собственных средств. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе главы региона.

В воскресенье в Самаре сборная Сербии в матче группы Е чемпионата мира по футболу победила команду Коста-Рики со счетом 1:0. Единственный гол забил Коларов. Как сообщил ранее Азаров, было решено вручить специальный приз футболисту, который забьет первый гол на стадионе "Самара- Арена" на чемпионате мира. После матча глава региона вручил Коларову в качестве приза сертификат на Lada 4x4.