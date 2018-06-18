"Андердоги" наступают

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18 июня, 14:50
Акела промахнулся: почему ведущие мировые сборные не выиграли на старте ЧМ
Игроки сборной Германии по футболу после матча с Мексикой
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA
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Чемпионат мира по футболу набирает обороты. Свои стартовые матчи уже провели 24 команды, включая практически всех фаворитов турнира. Изначально в список сборных, которым по силам выиграть этот чемпионат, с теми или иными оговорками включали шесть команд: Аргентину, Бразилию, Германию, Испанию, Португалию и Францию. Однако на старте турнира победу удалось одержать лишь французам.

Остальные в той или иной степени разочаровали. Хотя меньше всего это относится к сборным Испании и Португалии, сыгравшим между собой вничью (3:3) в лучшем пока матче турнира. Конечно, велик соблазн предположить, что фавориты еще не вошли в турнирный ритм и к матчам плей-офф подойдут в лучшей форме, сыграются и покажут свой лучший футбол. Но, скорее всего, так не будет. Да и не исключена вероятность, что кто-то из сильнейших команд мира из группы просто не выйдет.

Чемпионат мира давно стал соревнованием, где лучший подбор игроков не является гарантией успеха. Футбол сборных в XXI веке — это прежде всего сопротивление команд, обладающих небольшим игровым потенциалом, грандам, где выступают звезды из европейских топ-клубов. В своих командах они проводят целый сезон, целенаправленно готовясь к матчам, проходящим один-два раза за неделю. Такие игроки, как Лионель Месси, Криштиану Роналду или Неймар, имеют в клубах партнеров, тщательно отобранных селекционной службой независимо от гражданства и приобретенных за немалые деньги. Нередко новичков выбирают сами звезды — им с ними долго играть бок о бок.

Потому неудивительно, что футбол самого высокого качества можно увидеть в решающих матчах Лиги чемпионов, где на поле выходят собранные со всего света высококлассные игроки, у которых был целый год, чтобы к этому подготовиться.

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В сборных такого нет и уже не будет никогда. В конце тяжелейшего сезона звезды разъезжаются по своим командам, где попадают в совершенно другие условия — с другими партнерами (многие из которых — заклятые соперники по национальному первенству) и тренерами. Там от них ждут той игры, которую они показывали в клубах. Но это уже становится невозможным. Это все равно что взять ведущие оркестры мира и в рандомном порядке перемешать их составы и дирижеров. Очевидно, что не каждый ансамбль сможет практически без репетиций показать свою лучшую игру.

Вот и выходит, что в своих стартовых матчах большинство звезд в той или иной степени разочаровали — и Месси, и его уругвайский партнер по "Барселоне" Луис Суарес, и Неймар, и Антуан Гризманн. Блеснул лишь Криштиану Роналду — как раз потому, что в отличие от куражных латиноамериканцев он от слабой игры партнеров заводится еще больше.

"Андердоги" наступают

Так уж получилось, что в первом туре чемпионата мира почти во всех парах командам, которые предпочитают контролировать мяч и играть с позиции силы (так ведут себя почти все фавориты), противостояли сборные, предпочитающие игру от обороны. Из первых успеха добились лишь французы в матче с австралийцами — 2:1. "Андердоги" давно научились играть такие матчи, когда соперник представляет лишь набор имен — за счет воли и желания можно победить любого.

Упрощение футбола до схемы "отбился — забил — выстоял" происходило постепенно, но в итоге именно так стали играть почти все. Показательным в этом плане стал чемпионат Европы 2016 года, где сборная Франции была едва ли не единственной, кто старался доминировать на поле, — и для завоевания титула на домашнем турнире ей этого не хватило. Победили португальцы, в составе которых был Криштиану Роналду, но решающую роль сыграл не его звездный статус (к тому же в финале он получил травму), а умение игроков выстоять, выждать свой шанс и его использовать.

Так же Евро-2004 выиграла Греция. Тогда это называли сенсацией, и это был единичный случай. В ближайшие десятилетия именно такие сборные будут владеть футбольным миром.

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При этом даже играть "вторым номером" можно по-разному, что накануне подтвердили мексиканцы. В отличие от сборных Исландии или Дании, которые без лишней нужды не переходили центр поля, забив ровно столько, сколько хватило для успеха (исландцев вполне устроила и ничья с Аргентиной), "ацтеки" в центре поля постоянно переигрывали чемпионов мира — за счет короткого паса, фирменной техники и прекрасной работы с мячом. В конце матча, впрочем, и мексиканцы поставили "автобус", но минут 70 они, по сути, на равных играли с грозным соперником в открытый футбол.

Хотя наверняка те же исландцы, швейцарцы или датчане на турнире пройдут дальше веселых мексиканцев. Но совсем без футбола тяжело — и это показал пример сборной Саудовской Аравии. Средний уровень этой команды примерно соответствует Футбольной национальной лиге, а они попытались сыграть с российской командой в матче открытия едва ли не с позиции силы. И пропустили пять голов.

Разгром наверняка ожидал бы и сборную Португалии, не поймай свой звездный час Роналду. Испанцы пока из всех фаворитов показали наиболее цельный футбол, хотя команда за день до старта лишилась тренера. Однако в сборной собрались индивидуально очень сильные футболисты (прежде всего технически), к тому же до финала с Роналду они больше не встретятся. Если кто все-таки хочет увидеть на турнире зажигательный футбол и в плей-офф — нужно ставить на них.

Коса на камень

На нынешнем турнире играют 32 команды. Из них 25 ставят для себя целью выйти из группы, а там — как получится. Легче всего достичь цели, не дав сыграть сопернику. В следующих турах нас ждут матчи, где команды будут действовать друг против друга, и тогда станет совсем грустно — коса найдет свой камень. Так начнут играть и более сильные сборные в плей-офф. Результат станет довлеть и над ними.

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Но если такая тактика приводит к успеху, от нее не откажется ни один тренер. Это в мадридском "Реале" могли не продлить контракт с Фабио Капелло, потому что он стал чемпионом Испании при оборонительной игре.

К фаворитам тоже немало претензий — сами дают шанс более слабым конкурентам, где-то не добежав, где-то расслабившись, где-то — не забив пенальти. В той же Лиге чемпионов такая тактика не срабатывает — там любой ушедший в оборону аутсайдер все равно получит свои пять мячей. Потому что очень уж велика разница в классе.

Ну а нам придется привыкать. Матчи сборных, особенно на чемпионатах мира, давно уже становятся больше праздником футбола, чем самим футболом. Здесь болеют "за своих", а не за футбол.

Это как в передаче "Поле чудес", когда в процессе шоу люди забывают, что надо еще и слово отгадать.

Евгений Трушин

 

 

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