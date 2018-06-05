Мировое первенство стартовало 14 июня и уже успело преподнести немало сюрпризов

Действующие чемпионы мира 17 июня в "Лужниках" уступили сборной Мексики со счетом 0:1. Пятикратные чемпионы мира бразильцы не сумели взять верх над командой Швейцарии в Ростове-на-Дону (1:1).

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США The Washington Post: "Энергичная сборная Мексики порадовала своих многочисленных болельщиков в России прекрасным шоу, одержав победу над действующим чемпионом, что вызвало первый настоящий шок на чемпионате мира. Она стала первой неевропейской командой, победившей Германию на мировом первенстве с 2002 года, когда победу одержала Бразилия... Мексика добилась этого благодаря голу восходящей звезды Ирвинга Лосано на 35-й минуте... Был слышен просто неописуемый шум, сотрясающий мозг невероятный звуковой взрыв, создаваемый тысячами мексиканских болельщиков (на стадионе "Лужники"), многие из которых приехали из США. Они преодолели огромное расстояние, чтобы поболеть, возможно, за самую перспективную команду страны". Великобритания The Sunday Times: "Это давнее соперничество, которое однажды даже обернулось тем, что (британский теннисист, уроженец Шотландии) Энди Мюррей пошутил, что он "поддержал бы того, против кого играла бы Англия". Неприязнь среди шотландцев к футбольной команде Англии высока настолько, что они предпочли бы даже, чтобы Россия выиграла чемпионат мира. Согласно новому опросу аналитической компании Panelbase ("Пэнлбейс"), проведенного для The Sunday Times, Англия является наименее популярной командой среди людей, живущих к северу от ее границы. Так, 29% сказали, что они расстроятся, если парни Гарета Саутгейта (тренер английской сборной — прим. ТАСС) выиграют турнир, в то время как 19% заявили, что это сделает их счастливыми. Несмотря на серию скандалов с участием России, чуть меньше (28%) заявили, что они огорчатся, если ее национальная команда поднимет над головой кубок чемпионат мира".

The Independent: "Новый стадион в Волгограде, где Англия проведет первый матч групповой стадии турнира в понедельник, достаточно привлекателен. Его решетчатая конструкция напоминает олимпийский стадион "Птичье гнездо" в Пекине. Но наибольшее значение имеет место, на котором он построен. Волгоград вряд ли мог предложить более почитаемое место для футбольного стадиона рядом с Мамаевым курганом, где велось одно из самых кровопролитных сражений (Второй мировой войны) за Сталинград". Financial Times: "В этом году местом постановки (мирового футбольного) спектакля стала Россия, где кое-что понимают в том, что такое театральная драма. Точно так же, как в "Трех сестрах" Чехова, все отчаянно пытаются попасть в Москву (особенно на стадион "Лужники", где пройдет финал)... Между тем бенефис Испании стал скандальным из-за увольнения главного тренера за два дня до первого матча испанцев, в то время как игроки сборной Ирана столкнулись с проблемой экипировки из-за американских санкций. На самом поле также много чего происходит. Сможет ли хозяйка первенства — сборная России — заранее гарантировать себе выход из группы? Победа со счетом 5:0 над беспомощной командой Саудовской Аравии в матче открытия, возможно, помогла снизить обеспокоенность по этому вопросу. Сможет ли Бразилия преодолеть травму 2014 года, нанесенную ей сборной Германии? И сможет ли небольшая Исландия вновь обеспечить сюжетный поворот?" Daily Mail: "Большое число английских болельщиков бойкотирует чемпионат мира из-за опасений насилия, высоких цен на билеты и расизма. Сборная "трех львов" должна начать выступление на первенстве в Волгограде (18 июня) против команды Туниса. Однако организаторы говорят, что для путешествующих болельщиков в продаже может быть достаточно билетов. Согласно информации Международной федерации футбола (ФИФА), распространенной на прошлой неделе, около 34 тыс. билетов было зарезервировано до настоящего момента для британских болельщиков. Для сравнения: перед ЧМ в Бразилии в 2014 году их было 51 222. Как явствует из этих данных, на турнире будет больше представлено болельщиков из Китая и Индии, сборные которых не смогли отобраться на ЧМ".

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Германия Volksstimme: "Пока еще действующий чемпион мира по футболу — сборная Германии во многом разочаровала во время матча с Мексикой (0:1). Команда позабыла о точности в нападении и проявила необычные слабости в защите. Давление на сборную на ЧМ в России уже после одной игры невероятно велико. Против шведов игроки Лёва должны выигрывать, если не хотят преждевременного провала на групповой стадии. Тем самым Германия грозит продолжить печальную традицию предыдущих чемпионов мира, таких как Франция, Италия и Испания, которые после завоевания титулов спустя четыре года не выходили в одну восьмую. От Лёва сейчас нужны решения. Вышедшие на замену Марко Ройс и Юлиан Брандт показали, что могут оживить игру. Тренер также должен ответить на вопросы, содержащие критику: например, не было ли ошибкой полностью отказаться от Марио Гётце и Лероя Сане". Schwarzwaelder Bote: "Редко, когда команда Германии обнаруживала такого рода проблемы в согласованности действий. По всей видимости, вопрос, как должна была выглядеть тактическая схема, останется секретом Йоахима Лёва. Однако это не важно, ведь с игроками, которые, передвигаясь рысью, пытаются усилить давление на соперника, ничего не выиграешь. Тренер должен подогнать своих стоячих футболистов". Bild: "Что за разочарование! В последние месяцы в свете политической ситуации много говорили о бойкоте ЧМ. Но никто не ожидал, что парни "Йоги" примут решение реализовать его как нарочно в первой игре... Если мы так продолжим играть, то сохраним за собой право называться чемпионами мира всего лишь на три недели. Плохое предзнаменование: три из последних четырех чемпионов мира без всякой помпы вылетели на групповом этапе — Франция в 2002-м, Италия — в 2010-м и Испания — в 2014 году. Постигнет ли нас та же судьба?" Франция Le Figaro: "Чемпионат мира 2018 года в воскресенье принес сенсации. Помимо тяжелой ничьей, которой сборная Бразилии во главе с Неймаром завершила матч со Швейцарией (1:1), неожиданным образом в своей первой игре в России поражение потерпела Германия. Действующие чемпионы мира уступили Мексике (0:1) по итогам совершенно сумасшедшего матча. Перед этим чемпионатом мексиканцы заставили о себе говорить из-за неспортивного скандала, а теперь им удалось совершить подвиг. Не отягощенные какими-либо комплексами, связанными с мыслью о встрече с действующим чемпионом, они с первой же минуты играли с верой в свои силы.

Получив первый удар, Германии нужно будет как можно скорее прийти в себя уже в матче со Швецией в субботу, 23 июня, чтобы сохранить шансы в группе F, в которую входит также Южная Корея. После поражения в первом матче подопечные Йоахима Лёва оказались в неудобной и совершенно непривычной ситуации. Начиная с 1934 года и своего первого участия в мировом первенстве, немецкая команда была завсегдатаем группы лидеров. Она участвовала в восьми финалах и выиграла четыре титула (1954, 1974, 1990, 2014). В четвертьфиналы и полуфиналы сборная Германии выходила с 1938 года". Liberation: "Тунисцы подходят к встрече со сборной Англии в понедельник без иллюзий. Для них этот чемпионат мира будет считаться успешным, если они одержат одну победу — вероятнее всего, в матче с Панамой. Для сборной Туниса это уже пятый чемпионат мира, и ее нынешняя российская эпопея сводится к скромной задаче: выиграть один матч, поскольку единственная победа тунисцев на этом уровне произошла сорок лет назад. Затянувшийся пост развил у тунисских болельщиков острую реакцию: каждый раз, когда где-то появляется слово мундиаль, они испытывают неприятное чувство в желудке. Чтобы взбодриться, приходится рассматривать архивные кадры 1978 года, когда "Карфагенские орлы" обыграли Мексику (3:1) и достойно сыграли вничью с Западной Германией (0:0), и послушать рассказы пожилых людей об этой легендарной эпопее. Если смотреть на это в широком контексте, то данный чемпионат — неожиданная удача для воротил тунисского футбола, который поражен системным кризисом. Матчи без зрителей, насилие, разочаровывающие результаты на первенствах континента, тренеры и президенты, использующие допотопные методы управления...

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В понедельник "орлы" начнут с Англии, старой знакомой. В 1998 году две сборные уже пересекались на чемпионате мира — тогда это было во Франции. Матч, проигранный Тунисом со счетом 0:2, прошел почти незамеченным, но все внимание заняли сопутствующие события. Тогда "болельщики", приехавшие с другого берега Ла-Манша, устроили чудовищные беспорядки в Марселе, где проходил матч. За всем этим последовала печально памятная драка, в которой сошлись пьяные англичане с голыми торсами, тунисцы, которых застали врасплох, полицейские и совершенно посторонние люди". Швейцария Tribune de Geneve: "Они сделали это. Они познали величие, не демонстрируя этого, но они этим воодушевлялись и своим оптимизмом желали реализовать недостижимые мечты. Результат налицо: сыграв первый матч чемпионата мира против бразильцев, обладающих внушающими страх качествами, швейцарская сборная покинула поле с ничейным результатом 1:1. Но внимание: практика показывает, что очень хороший результат вначале против чемпиона мира еще ничего не гарантирует. Очевидно, что все решится в матчах против Сербии 22 июня и против Коста-Рики 27 июня. Но что касается выступления с поднятой головой против (лидера сборной Бразилии) Неймара и его звезд, то Швейцария сделала это так, как никогда. И это внушает уверенность. Конечно, не все было совершенным, далеко нет. Очевидно, что все зависело от последних ужасных минут, где все могло поменяться под бразильским давлением, и Швейцарии порой очень везло. Но она действовала как команда, следовала правилам игры, идя на риск и сплотившись". Le Temps: "В Ростове-на-Дону команда Швейцарии добилась в матче против бразильцев ничьей, которая дорогого стоит (1:1). Перед встречей (тренер) Владимир Петкович сказал, что команда Швейцарии не будет играть ради ничьей, что для любой команды это не более чем "полурезультат". Но этот "полурезультат", полученный ею в поединке против большого фаворита группы Е, одного из кандидатов на победу в финале, сделал ее счастливой. Многие предсказывали ей более болезненный вечер, который она в итоге не познала в ночной жаре Ростова-на-Дону".

Сербия Blic: "Футболисты Франции и Австралии стали участниками исторической игры, после которой этот вид спорта никогда не будет прежним. И это не из-за высокопрофессиональных пасов и великолепных ударов, а из-за решения судьи Андреса Куньи назначить пенальти после просмотра видеоповтора. До вышеуказанного момента дело дошло на 57-й минуте, когда Рисдон свалил Гризманна в штрафной площадке. Арбитр ничего не предпринял, он позволил продолжить матч, но позже обратился за помощью к видеотехнологиям. Пересмотрев повтор, судья назначил пенальти. Таким образом, футбол полностью изменился, потому что впервые на ЧМ было принято судейское решение на основе технологии видеопросмотра. Этот матч независимо от конечного результата стал историческим". Китай CGTN : "Китай уже давно известен своим полчищем страстных футбольных фанатов, готовых жертвовать сном ради просмотра матчей посреди ночи. По данным ФИФА, трансляцию финала чемпионата мира по футболу 2014 года (в Бразилии) смотрели 87 млн китайских болельщиков, хотя она началась в 3 часа ночи (по местному времени). Однако в этом году все изменилось. Отныне ЧМ для Китая — это не только фанаты с сонными глазами у экранов своих телевизоров. Это развивающаяся футбольная культура страны. Стремительный рост туристической отрасли КНР в последние годы, в частности увеличение числа заграничных поездок, помогли китайским болельщикам поехать на турнир в Россию... Многие китайские болельщики едут на ЧМ без билетов на матчи. Им достаточно окунуться в атмосферу турнира, увидеть местные достопримечательности и отпраздновать победу команд в фан-зонах вместе с тысячами других поклонников футбола. Туристические компании КНР организуют специальные спортивные туры в Россию, включающие размещение в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга, авиабилеты, билеты на матчи и оплату внутреннего проезда по России между городами, принимающими матчи. В свою очередь китайские болельщики с удовольствием платят за такой пакет услуг от 60 тыс. до 100 тыс. юаней (порядка $9,35–15,6 тыс.). Как ожидается, в период проведения чемпионата путешествующие в Россию китайцы потратят около $25 млн на услуги туристических компаний.

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В Китае все больше делается акцент на том, чтобы фанаты наслаждались не только играми чемпионата, но и самой атмосферой турнира. Например, делали себе стрижки, как у любимых игроков, или покупали сувенирную продукцию с официальной символикой чемпионата. Вне всяких сомнений, китайцы — одни из самых преданных футбольных болельщиков в мире. Однако возникает вопрос, сможет ли футбольная культура страны превратить фанатскую страсть в настоящий футбол? Будет ли Китай претендовать на проведение ЧМ? И сможет ли страна к 2050 году создать команду, способную состязаться на высоком уровне?" China Daily: "Пока китайские болельщики, сидя у себя дома, заняты просмотром матчей любимых команд на чемпионате мире, ведущие интернет-компании КНР стремятся использовать эту футбольную феерию, чтобы привлечь новых клиентов. В этом году китайская аудитория не только погружена в просмотр онлайн-трансляций матчей и связанных с чемпионатом видеороликов в интернете, но и пользуется широким спектром дополнительных услуг, появившихся в сети в преддверие турнира. Крупнейший видеопортал страны Youku ("Йоуку") помимо трансляции 64 игр ЧМ-2018 организует набор рекламных акций, чтобы привлечь поклонников этого вида спорта. Среди них — ток-шоу, онлайн-продажа товаров и розыгрыш призов. Youku проведет шоу под названием "Играй в футбол со свинкой Пеппой", которое представляет собой образовательную программу для детей. Проект нацелен на распространение контента на тему ЧМ в виде коротких видеороликов, аудиозаписей и графики через онлайн-сервисы компании Alibaba ("Алибаба"). Сектор потокового видео Китая столкнулся с сильной конкуренцией. Ключевые участники отрасли будут стараться использовать любые возможности, чтобы увеличить долю своего рынка".

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Египет Al-Vatan: "Египетская федерация футбола выразила возмущение по поводу того, что представители некоторых арабских телеканалов, вопреки запрету оргкомитета чемпионата, проходили в отель, где проживала египетская сборная (в Екатеринбурге), и фотографировались с игроками. В результате спортсмены во главе с тренером испытывали психологический дискомфорт. Свое возмущение выразили и некоторые местные СМИ, заявив, что их не допустили на тренировку египетской сборной, хотя представителям иностранной прессы разрешили наблюдать за процессом подготовки команды". Марокко L'Economiste: "Игроки сборной Марокко, или "Атласские львы", как их называют на родине, хотят пройти в стадию плей-офф на чемпионате мира по футболу в России, несмотря на то что команда попала в сложную группу вместе с Испанией и Португалией. Марокканцы имеют в своем составе ряд известных игроков, в том числе выступающих в сильных клубах Европы. Марокканские болельщики с огромным интересом следят за матчами чемпионата мира по футболу, который стартовал в России 14 июня. Кафе и бары, где транслируются игры, забиты до отказа. Болельщики приходят с семьями и дают волю чувствам, поддерживают футболистов шумно и активно. И они готовы прожить в этом ритме весь чемпионат. Активно ведут себя все медиа — и телевидение, и радио, и различные сайты. Все средства хороши, чтобы утолить футбольную жажду миллионов фанатов в Марокко". Израиль Times of Israel: "Жалобы тысяч израильтян, смотрящих ЧМ-2018 по телевизору, побудили корпорацию общественного вещания страны "Кан" направить официальное письмо протеста по поводу "неприемлемого и порой делающего невозможным просмотр" широкоугольного формата трансляции футбольных матчей. Многие зрители жалуются в социальных сетях, что некоторые матчи, в особенности игра между Аргентиной и Исландией, были сняты под столь широким углом, настолько дальше от площадки, чем обычно, что в результате в кадре было сложно рассмотреть мяч и определить игроков. Корпорация "Кан", отвечающая за трансляцию большинства матчей чемпионата мира, ранее заявила, что приобрела права на матчи в новой технологии 4K, которая подразумевает широкий угол. Некоторое время назад она переключила один из своих каналов на более традиционную технологию HD, где изображение может быть качеством ниже, но не столь далеко от игры. Некоторые зрители опубликовали в сетях для сравнения картинку, которую видят израильтяне, и кадры международных каналов. Некоторые в шутку замечают, что в Израиле нужен телескоп, чтобы следить за тем, что происходит в ходе матчей.

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