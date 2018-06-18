Власти обсудят переименование стадиона в Саранске, если у ФК "Мордовия" будет спонсор

Об этом сообщил журналистам в понедельник зампредседателя правительства - министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин

САРАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Власти готовы рассмотреть возможность нового, коммерческого названия для стадиона "Мордовия-Арена", если у ФК "Мордовия" появится спонсор, и клуб будет выступать в премьер-лиге. Об этом сообщил журналистам в понедельник зампредседателя правительства - министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин.

"Есть такое понятие, как право на название стадиона, - это то, что можно продать. Естественно, мы название "Мордовия" продавать не будем и права такого не имеем никакого. Если у клуба (ФК "Мордовия" - прим. ТАСС) найдется хороший спонсор, который обеспечит его выступление в премьер-лиге, мы можем рассмотреть возможность спонсорского названия для стадиона, чтобы поддержать тех, кто поддерживает нашу команду", - отметил Меркушкин на пресс-конференции.

"Мордовия" по итогам минувшего сезона вышла в Футбольную национальную лигу. Стадион "Мордовия- Арена", который принимает четыре матча чемпионата мира, станет для команды домашним.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Саранске на стадионе "Мордовия-Арена" 16 июня прошел первый матч - между сборными Перу и Дании (0:1). 19 июня состоится встреча Колумбия - Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, сборные Панамы и Туниса - 28 июня.