Черчесов: сборная России по футболу выполнила план подготовки на матч ЧМ с египтянами

Россияне в стартовом матче обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, египтяне уступили уругвайцам - 0:1

"Подготовка идет по плану, мы всю работу выполнили, которую планировали. Сегодня добавили в работе со стандартами, потому что не успели их сделать вчера. А так все готовятся", - сказал Черчесов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России выполнили всю работу, которую планировали, перед матчем чемпионата мира с командой Египта. Об этом на пресс- конференции рассказал главный тренер россиян Станислав Черчесов.

"У нас есть время принять все решения, от стадиона ничего не зависит, и нам важно сыграть качественно", - отметил он.

По мнению Черчесова, сборная Египта играет в одном ключе. "Где-то быстрее, где-то медленнее. Сегодня у нас будет занятие по теории, мы все изучим. У нас есть свои игроки, в которых я не сомневаюсь, поэтому есть время все обговорить".

Сборная России сыграет с командой Египта на арене "Санкт-Петербург", начало встречи в 21:00 мск.