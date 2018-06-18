Ребров: футболисту сборной России Головину после ЧМ надо уехать в европейский клуб

В первом матче на чемпионате мира, в котором россияне разгромили саудовцев (5:0), Головин забил мяч и отдал две голевые передачи

В первом матче на чемпионате мира, в котором россияне разгромили саудовцев (5:0), Головин забил мяч и отдал две голевые передачи. Ранее СМИ сообщали об интересе к 22-летнему игроку со стороны "Челси", "Арсенала", "Монако" и "Барселона". По последним данным, главным претендентом на россиянина является итальянский "Ювентус".

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Полузащитнику сборной России по футболу и ЦСКА Александру Головину необходимо достойно провести оставшиеся матчи на чемпионате мира, а затем уехать играть в сильный европейский клуб. Такое мнение ТАСС высказал вратарь "Спартака" Артем Ребров.

"Думаю, надо ехать. Это доказывает тот же Денис Черышев: вроде бы ничем раньше не выделялся, а сейчас такие голы забил (полузащитник "Вильярреала" отличился дважды в матче с саудовцами - прим. ТАСС). Потому что постоянно играет там (в чемпионате Испании) с лучшими футболистами. Не знаю, получится у него (Головина) или нет, но я ему желаю удачно закончить чемпионат и уехать в хорошую команду", - прокомментировал ситуацию Ребров, который в понедельник прошел медицинское обследование в клубе перед началом подготовки к новому сезону.

"Может быть, в Италии будет потяжелее, чем в том же "Монако", о котором я тоже читал. Мне кажется, там ему было бы полегче. Но сейчас ему надо думать, прежде всего, о чемпионате мира, провести на таком же уровне оставшиеся игры, а там выбирать из тех вариантов, что будут", - добавил он.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Следующими соперниками россиян, которые выступают в группе А, станут египтяне (19 июня, Санкт-Петербург) и уругвайцы (25 июня, Самара).

Головин выступает за ЦСКА с осени 2012 года, дебют за основную команду состоялся в сентябре 2014-го. В прошедшем сезоне он принял участие в 43 встречах команды, в том числе в 15 в еврокубках, и отметился семью голами.