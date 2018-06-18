Сборная Сербии по футболу в полном составе провела тренировку в Светлогорске

В воскресенье сербская сборная обыграла команду Коста- Рики со счетом 1:0

КАЛИНИНГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Сербии в понедельник в полном составе провели тренировку на своей базе в Светлогорске Калининградской области, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В воскресенье сербская сборная обыграла команду Коста- Рики (1:0) в Самаре и стала лидером группы после того, как сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью (1:1).

"Команда вернулась ночью в Калининград в отличном настроении. Все здоровы, травмированных в команде нет, все работают по полной программе", - заявил пресс-атташе сборной Сербии Милан Вукович.

Во втором туре сербские футболисты встретятся 22 июня в Калининграде со швейцарцами.