Португальский болельщик преодолел более 4,5 тысяч км на велосипеде, чтобы посетить матч ЧМ

В понедельник португальский болельщик добрался до столицы России и завершил свое путешествие

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Португальский болельщик Элдер Батиста преодолел 4640 км на велосипеде, чтобы посетить матчи чемпионата мира по футболу в России и собрать средства для благотворительного фонда. Об этом он сообщил в Facebook .

"После победы сборной Португалии на чемпионате Европы по футболу 2016 года я решил, что поеду на чемпионат мира в Россию на велосипеде. Во время путешествия планирую собрать средства для благотворительного фонда из моего родного города Аленкера. Оттуда же я и начну свое путешествие", - сообщал Батиста перед поездкой.

В понедельник португальский болельщик добрался до столицы России и завершил свое путешествие. "Москва, вот я и пришел", - написал Батиста на своей станице в Facebook на русском языке. Его путешествие началось 6 мая 2018 года. За 44 дня он преодолел 4640 км пути и посетил восемь стран: Португалию, Испанию, Францию, Германию, Польшу, Литву, Латвию и Россию.

На чемпионате мира команда Португалии проведет матчи группового этапа со сборными Марокко (Москва, 20 июня, стадион "Лужники") и Ирана (25 июня, Саранск). В пятницу португальцы сыграли вничью с испанцами (3:3) в первом туре группового этапа.