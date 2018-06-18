Ребров: немцы, бразильцы и аргентинцы остаются фаворитами ЧМ-2018

Немцы, бразильцы и аргентинцы не смогли добиться побед в стартовых турах

"Чемпионат мира смотрю по телевизору, видел больше половины матчей, остальное - в нарезках. Вижу, что происходит в городе, так что держу себя в курсе, - рассказал Ребров, который в понедельник вышел из отпуска и прошел медицинский осмотр в клубе. - Пока самый крутой матч - Португалия - Испания (3:3), это самое классное, что было на футбольном поле на этом турнире. Правда, сначала посмотрел его не полностью, потому что был на свадьбе у друга в это время, по телефону следил, а потом пересмотрел, конечно".

Немцы, бразильцы и аргентинцы не смогли добиться побед в стартовых турах: немцы проиграли мексиканцам (0:1), бразильцы сыграли вничью со швейцарцами (1:1), а аргентинцы - с исландцами (1:1). "Их неудачи говорят о том, что чемпионат будет интересным, простых матчей, кроме разгрома россиянами саудовцев (5:0), не было. Может, это просто первый тур, может, обороняться научились все, но просто так никого сейчас не обыграешь", - отметил собеседник ТАСС.

"Мои фавориты - Бразилия, Германия и Аргентина, правда, после игры бразильцев пришлось задуматься. С аргентинцами все ясно - они очень хорошо играли, имели много моментов, но не забили. А вот немцы и бразильцы по первой игре оставили вопросы. Но опять же, это первая игра, поэтому фавориты у меня остаются пока те же", - добавил он.

Ребров выделил на турнире своего коллегу по амплуа датчанина Каспера Шмейхеля, чья сборная обыграла перуанцев (1:0) в первом туре. "Я смотрю на вратарей в основном: Каспер Шмейхель понравился - много выручал, мексиканец Гильермо Очоа неплохой. Остальные пока играют на своем уровне, пока не было ярких игр, как на прошлом чемпионате, когда тот же Очоа вытаскивал много встреч. Но опять же, турнир только начинается", - сказал он.

В матче Аргентина - Исландия вратарю скандинавов Ханнесу Халльдоурссону удалось отразить пенальти от Лионеля Месси. "Отразить пенальти - это всегда маленькие чудо, так что молодец. Правда, взял он его от Месси. Если за обычный пенальти дают сто очков, то за пенальти от Месси - весь миллион", - поделился Ребров.