Теплая погода и дожди ожидаются в городах ЧМ-2018 19 июня

В Москве, Саранске и Санкт-Петербурге состоятся матчи между сборными Польши и Сенегала, Колумбии и Японии, России и Египта соответственно

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Теплая погода и дожди ожидаются во вторник, 19 июня, в трех городах чемпионата мира 2018 года по футболу - Москве, Саранске и Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в понедельник сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"23 - 25 градусов тепла и дожди ожидаются в Москве 19 июня, в некоторых районах возможны грозы. В Саранске будет 27 градусов, возможны кратковременные дожди. 22 градуса и небольшие осадки ожидаются во вторник в Санкт-Петербурге", - сказала она.

Во вторник, 19 июня, матчи ЧМ-2018 пройдут в трех городах. Команды Колумбии и Японии встретятся в 15:00 в Саранске, матч между сборными Польши и Сенегала пройдет в Москве в 18:00, а команды России и Египта сыграют в Санкт-Петербурге в 21:00.

Гидрометцентр будет ежедневно уведомлять о погоде в городах, где проводятся матчи чемпионата мира. Прогнозы на русском и английском языках будут оперативно размещаться на сайте Росгидромета.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.