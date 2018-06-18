Следующими соперниками россиян станут египтяне (19 июня, Санкт-Петербург) и уругвайцы (25 июня, Самара)

Сборная России во время подготовки к турниру неудачно провела товарищеские матчи с командами Австрии (0:1) и Турции (1:1), после чего команду много критиковали как болельщики, так и СМИ. В первом матче на турнире, который прошел 14 июня, команда Станислава Черчесова обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России должны абстрагироваться от того, что происходит вокруг команды, и продолжать готовиться к следующим играм чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал вратарь московского "Спартака" и бывший голкипер сборной Артем Ребров.

Артем Ребров отрастил классные #усынадежды . И объяснил, почему это на самом деле не так важно. pic.twitter.com/Hbd5w0ySFQ

"Домашний чемпионат мира, большая ответственность, тебя вроде бы должны поддерживать, но идет такое давление. Конечно, это тяжело. Даже по первым минутам игры с саудовцами чувствовалось, что ребята немного скованны. Но опять же, в такой ситуации остается доказывать только результатом", - считает Ребров, который в понедельник прошел медицинское обследование в клубе перед началом сезона.

"Сейчас выиграли - все уже кричат, какие молодцы, как здорово и что надо дойти до финала, хотя эти же люди неделю назад кричали, что все плохо. Не дай бог, будет неудача с Египтом, и те же люди перевернут кепочку и начнут кричать. На это не надо обращать внимания, выиграли или проиграли - надо готовиться дальше, показателем будет то, выйдут или не выйдут из группы. На эти три матча ребятам надо отречься от всего и просто играть", - добавил он.

"С [Артемом] Дзюбой общались, с [Александром] Самедовыи немного переписывались, но сейчас стараюсь их не трогать особо, им не до нас сейчас", - отметил вратарь.

Спартаковцы - молодцы

Собеседник ТАСС не стал делать выводов по игре команды. "Рано говорить, пока не хотелось бы детально разбирать игру. Главное - выиграли, страна довольна, и все счастливы. А турнирное положение, думаю, будет видно после матча с Египтом", - сказал Ребров.