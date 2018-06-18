Спартаковцы - молодцы

историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
18 июня, 13:04
Ребров: футболистам сборной России надо отречься от всего на остаток чемпионата мира
Артем Ребров
© Донат Сорокин/ТАСС
Ближайшие матчи
18 июня, 15:00
Групповой этап
ШвецияЮжная Корея
18 июня, 18:00
Групповой этап
БельгияПанама
18 июня, 21:00
Групповой этап
ТунисАнглия
расписание всех игр
Следующими соперниками россиян станут египтяне (19 июня, Санкт-Петербург) и уругвайцы (25 июня, Самара)

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России должны абстрагироваться от того, что происходит вокруг команды, и продолжать готовиться к следующим играм чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал вратарь московского "Спартака" и бывший голкипер сборной Артем Ребров.

Сборная России во время подготовки к турниру неудачно провела товарищеские матчи с командами Австрии (0:1) и Турции (1:1), после чего команду много критиковали как болельщики, так и СМИ. В первом матче на турнире, который прошел 14 июня, команда Станислава Черчесова обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

"Домашний чемпионат мира, большая ответственность, тебя вроде бы должны поддерживать, но идет такое давление. Конечно, это тяжело. Даже по первым минутам игры с саудовцами чувствовалось, что ребята немного скованны. Но опять же, в такой ситуации остается доказывать только результатом", - считает Ребров, который в понедельник прошел медицинское обследование в клубе перед началом сезона.

"Сейчас выиграли - все уже кричат, какие молодцы, как здорово и что надо дойти до финала, хотя эти же люди неделю назад кричали, что все плохо. Не дай бог, будет неудача с Египтом, и те же люди перевернут кепочку и начнут кричать. На это не надо обращать внимания, выиграли или проиграли - надо готовиться дальше, показателем будет то, выйдут или не выйдут из группы. На эти три матча ребятам надо отречься от всего и просто играть", - добавил он.

"С [Артемом] Дзюбой общались, с [Александром] Самедовыи немного переписывались, но сейчас стараюсь их не трогать особо, им не до нас сейчас", - отметил вратарь.

Спартаковцы - молодцы

Собеседник ТАСС не стал делать выводов по игре команды. "Рано говорить, пока не хотелось бы детально разбирать игру. Главное - выиграли, страна довольна, и все счастливы. А турнирное положение, думаю, будет видно после матча с Египтом", - сказал Ребров.

Смотрите также
Сборная Германии неожиданно проиграла мексиканцам, бразильцы не смогли обыграть швейцарцев

"Не хотелось бы кого-то выделять, все ребята молодцы. Денис Черышев классные голы забил, наши ребята (из "Спартака" - прим. ТАСС) - Илья Кутепов, Александр Самедов и Роман Зобнин - молодцы", - также сказал он.

Следующими соперниками россиян станут египтяне (19 июня, Санкт-Петербург) и уругвайцы (25 июня, Самара). Игра команд в первом туре завершилась победой уругвайцев со счетом 1:0.

"Соперники - ровные команды, - поделился впечатлениями Ребров. - У Уругвая состав получше, звезд больше, но при этом игра была равная, и все могло закончиться и вничью, но обе команды, конечно, повыше классом саудовцев. Не хочется говорить, что мы обыграли очень слабую сборную, наши молодцы, но саудовцы точно самые слабые в нашей группе, хотя, может, и они очко у кого-нибудь отнимут в последних турах - всякое бывает".

Чемпионат мира завершится 15 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Три швейцарских болельщика получили новые паспорта взамен потерянных в Ростове-на-Дону
18 июня, 14:41
Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 между сборными Швеции и Южной Кореи
18 июня, 14:30
Футболист Классон вошел в стартовый состав сборной Швеции на матч с командой Южной Кореи
18 июня, 14:23
Власти Казани после первого матча ЧМ-2018 улучшат систему выхода со стадиона
18 июня, 14:21
Кокошники, сомбреро, парики и грим болельщиков ЧМ-2018
18 июня, 14:18
Газинский забрал себе мяч, которым забил гол в матче открытия ЧМ-2018
18 июня, 14:18
Капитан сборной России Акинфеев призвал болельщиков объединиться и поддержать команду
18 июня, 14:04
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White