Десять болельщиков сборной Египта побрились налысо из-за поражения команды в матче ЧМ-2018

В пятницу сборная Уругвая со счетом 1:0 победила команду Египта в матче группы А чемпионата мира по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Десять болельщиков сборной Египта подстриглись наголо из-за проигрыша команды в матче чемпионата мира по футболу против сборной Уругвая, который прошел 15 июня на "Екатеринбург-Арене". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в сети мужских парикмахерских Kontora в Екатеринбурге.

"К нам в субботу пришли десять египетских болельщиков и побрились налысо. Объяснили это проигрышем своей команды", - сказала представитель сети.

В пятницу сборная Уругвая со счетом 1:0 победила команду Египта в матче группы А чемпионата мира по футболу. В следующем матче сборная Египта 19 июня в Санкт-Петербурге встретится с командой России, уругвайцы на следующий день в Ростове-на-Дону сыграют с командой Саудовской Аравии.