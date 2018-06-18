Бывший футболист ЦСКА Хонда хочет порадовать российских болельщиков своей игрой на ЧМ

Первый матч на турнире сборная Японии проведет во вторник в Саранске, соперником будет команда Колумбии

КАЗАНЬ, 18 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший полузащитник московского ЦСКА японец Кейсуке Хонда надеется, что ему удастся порадовать российских болельщиков своей красивой игрой на чемпионате мира по футболу. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я рад быть здесь. С этой страной у меня связано много хороших воспоминаний. Конечно, после долгого перерыва мне хочется порадовать своей игрой российских болельщиков. Надеюсь, что мне удастся сыграть хорошо в матче с Колумбией", - сказал Хонда, выступавший за ЦСКА с 2010 по 2013 год.

Во время чемпионата мира сборная Японии живет и тренируется в Казани, на базе местного футбольного клуба "Рубин".

"Я играл за ЦСКА четыре года, а в Казань я приезжал только на матчи, так что особых воспоминаний об этом городе у меня нет. Но тут меня все устраивает, это отличное место: тут красивый Кремль, да и погода хорошая. Так что я пока не ощущаю особых перемен со времен моего последнего визита сюда, но если поеду в Москву, думаю, мне получится увидеть что-то новое", - отметил он.

Хонда в составе ЦСКА становился чемпионом России, дважды завоевывал Кубок России.